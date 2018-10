Verhüllung: Tücher und Schleier sind jetzt en vogue

Accessoires werden zur Hauptsache!

Kapuze bei Valentino, Kopftuch bei Balenciaga und Chanel oder Sturmhaube bei Calvin Klein 205W39NYC: Dank der bewussten Verhüllung von Haupt und Haar bekommt das Gesicht jetzt besondere Aufmerksamkeit.

Wer sich für Kopfbedeckung entscheidet, muss auch an das Darunter denken. Mit streng zurückgekämmten Haaren und Mittelscheitel wie bei Valentino oder Balenciaga ist man auf der sicheren Seite.

Kopftücher

Hauben

Verhüllung

