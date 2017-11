Wie frisch geküsst: Verwischter Lippenstift

Ein Make-up, das sexy wirkt, braucht keine Smokey Eyes, keinen Schlafzimmerblick und schon gar keine exakt geschminkten Lippen.

Bei PREEN sahen die Models so aus, als hätten sie -wir sagen es, wie es ist – lange geschmust. Herrlich! Die Trend-Aussage dabei: Ein leicht verwischter Lippenstift ohne Konturen ist jetzt en vogue.

Make-up Artist Val Garland hatte im wahrsten Sinne des Wortes ihre Finger im Spiel. Für die »geküssten« Lippen tupfte sie den Lippenstift über den Rand hinaus. Für den Glanz in der Mitte sorgt ein transparentes Gloss am Ende. Die Augen bleiben fast ungeschminkt und bekommen nur ein leichtes Grooming mit dezenten Highlights auf den Lidern.

Glanzstück: »Lip Sleek« in »Grenadine« von CHANTECAILLE, um €38,-. niche-beauty.com Rollenspiel: vitaminreiches Serum und vitalisierende Patches. »Le Lift Flash Eye Revitalizer« von CHANEL, um €125,-. Haltbar: »Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation« von LAURA MERCIER, um € 45,-.

