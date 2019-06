Very instagramable: Diese 5 Pools sind Foto-Hits!

Exzellentes Service, tolle Lage, gutes Preis/Leistungsverhältnis – bisher waren dies die gängigsten Kriterien für die Hotelwahl. Doch in Zeiten von Likes und Klicks heißt ein wichtiger Faktor: Instagramtauglichkeit!

Der schönste Traumurlaub ist derzeit wohl nichts wert, wenn er nicht von Hunderten Followern auf Instagram bestaunt wurde. Wir haben fünf Hotelpools gefunden, die sowohl exzellente Entspannungs-, als auch die absolute Socialmedia-Hit-Garantie haben!

Monastero Santa Rosa, Amalfiküste

Eine Auszeit vom stressigen Alltag ist immer eine gute Idee. Wer auch seinen Augen die größtmögliche Entspannung bieten möchte, der ist im Monastero Santa Rosa goldrichtig. Denn: der Infinitypool des Traumhotels an der Amalfiküste, wurde wie eine Skulptur in den Monte San Prancazio geschlagen, ein Felsen, der gleich hinter dem Beckenrand steil zum Meer abfällt. Eine dramatische Inszenierung, wie geschaffen als Bühnenbild für den endlosen Dolce-Vita-Sommerfilm an der Amalfiküste. Wer hier eintaucht, verliert sich in den Blautönen des Himmels und des Golfs von Salerno – eine wahrhafte Augenweide in Azur! Und der Duft von Oleander und Zitronen weht von den Terrassengärten herüber, weit unten winden sich die Kurven der Amalfitana, eine der schönsten Panoramastraßen der Welt. Wer es hier nicht schafft, die Seele baumeln zu lassen, schafft es nirgends!

Marina Bay Sands Hotel, Singapur

Viel zu bestaunen hat man hingegen vom Pool des Marina Bay Hotels. Auf der Halbinsel Marina South in Singapur befindet sich seit 2010 eines der wohl vielseitigsten Hotel Resorts weltweit. Das Hotel erstreckt sich über eine Fläche von rund 28 Fußballfeldern (20 Hektar) und bietet seinen Gästen neben dem Hotelkomplex unter anderem ein Casino, eine Shopping Mall, zwei Theatersäle und zahlreiche Bars und Restaurants. Doch das absolute Highlight des Marina Bay Sands Hotels befindet sich am Dach: In 191 Metern Höhe verbindet eine Dachterrasse die drei Hoteltürme und bietet seinen Gästen durch die 360 Grad Panoramasicht einen wahrlich atemberaubenden Blick über die Stadt. Der 146 Meter lange Infinity-Pool mit Großstadtkulisse lädt geradezu ein, das aufregendste Insta-Pic aller Zeiten zu schießen!

Aqua Dome, Tirol

Wesentlich erdiger, aber nicht minder atemberaubend ist die Aussicht aus einem der drei Thermalbecken im Aqua Dome Tirol, Hotel, Therme und Spa. Umgeben von den prächtigen Ötztaler Alpen, mit Blick auf den Fünffinger-Spitz und andere massive Berge, lässt es sich hier herrlich entspannen. Das gilt sowohl für den Sommer, als auch für den Winter, wie oben am Bild. Der Kontrast der blauen Becken zu den verschneiten Wiesen und Wäldern macht sich auch auf Fotos prächtig. Dazu erzeugt der aufsteigende Nebel aus den Warmwasser-Becken mystische Atmosphäre. Wenn das mal kein Instagram-Hit wird!

Adler Lodge Alpe, Italien

Spiegelwelten: Wasser, so glasklar, dass sich nur erahnen lässt, welche Seite wohl die “echte Welt”, welche die Spiegelung zeigt. Wer sich im Pool der ADLER Lodge ALPE treiben lässt, der streift mit der Straßenkleidung auch alle Gedanken an Büro und Steuererklärung ab. Mit Blick auf die spitzen Zacken des Langkofel auf, darunter die saftigen Wiesen der Seiseralm, wie grüne Wellen, betupft mit bunten Sommerblumen. Und darüber das blaueste Blau, als hätte Yves Klein den Himmel frisch ausgemalt. Die Wucht der mächtigen Dolomiten, die sanfte Lieblichkeit der Wiesen auf Europas größter Hochgebirgsweide, daneben wirkt alles Lästige so klein und unbedeutend. Für einen Moment lässt dieser Kontrast den Atem stocken. Eintauchen, wieder auftauchen – es ist wirklich alles wahr.

Mystique, Santorini

An wilder Romantik kaum zu überbieten ist der Pool im Mystique Hotel auf Santorini. Vom türkisblauen Becken aus genießt man die Sicht auf die mystische Pracht der Ägais. Die Vulkaninsel Santorini ist weltberühmt aufgrund ihrer geheimnisvollen Energie. Eine massive Explosion, die vor Tausenden von Jahren an der Ägäis stattfand, schuf die größte Caldera der Welt und bietet jetzt eine erstaunlich schöne Landschaft mit den beeindruckendsten Ausblicken der Welt. Beliebt bei frisch Verliebten und Honeymooners, aber ob des einmaligen Fotoszenarios auch ein absoluter Instagram-Tipp!