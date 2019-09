VICTORINOX Gewinnspiel

Avancieren Sie mit Victorinox & DIVA zur ultimativen Travelista im Herbst

Für jede Fashionista sind die Fashion Weeks im September absolute Fixpunkte: Und um auf den World-Travels immer passend ausgestattet und on time zu sein, verlosen wir passend dazu ein stylishes Set von der Schweizer Kult-Marke Victorinox. Das Gewinnspiel-Set besteht aus einem Business backpack in einer angesagten Herbstfarbe und einer trendy Uhr in Rosé-Gold. Perfekt für den organisierten und pünktlichen Front Row-Auftritt bei jeder Fashion-Show: Denn das ist mehr als en vogue und voll im Trend bei der Frau von Welt und DIVA von heute.

Wir verlosen:

Business-Rucksack für Damen aus der Victoria 2.0 Kollektion in der angesagten Herbstfarbe Senfgelb im Wert von € 175,00

Alliance XS Uhr in reizvollem Rosé-Gold im Wert von € 470,00



Der Business-Rucksack für Damen ist aus der Victoria 2.0 Kollektion und kommt in der angesagten Herbstfarbe Senfgelb daher. Wie geschaffen für den urbanen Lifestyle wurden diese treuen Business-Begleiter in warme Herbstfarben getaucht und erscheinen als herbstliche Schönheiten vom Wald inspiriert.

Die Alliance XS Uhr in reizvollem Rosé-Gold ist eine kleine Uhr, mit grosser Attitude und Strahlkraft. Mit elf Swarovski-Kristallen auf dem Zifferblatt bestückt, unterstreichen die dominanten Punkte und Zeiger mit Super-LumiNova-Leuchteffekt den edlen, detailverliebten Look gekonnt. Wie gemacht für die elegante Business-Frau, die mit einem unverkennbaren und zeitlosem Stil punktet.

Über Victorinox

Victorinox ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen, das heute in der vierten Generation geführt wird. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Ibach, Kanton Schwyz, im Herzen der Schweiz. Hier gründete Karl Elsener I 1884 seine Messerschmiede und entwickelte wenige Jahre später das legendäre „Original Swiss Army Knife.“ Inzwischen produziert das Unternehmen nicht nur die weltbekannten Taschenmesser, sondern auch hochqualitative Haushalts- und Berufsmesser, Uhren, Reisegepäck und Parfum. 2005 folgte zudem die Übernahme des traditionsreichen Messer- und Uhrenherstellers Wenger SA in Delémont. Die Wenger Taschenmesser wurden 2013 in das Victorinox Sortiment integriert, so dass das Wenger Produktportfolio heute aus Uhren und Reisegepäck besteht. Die Produkte sind heute in eigenen Stores und über ein umfassendes Netz von eigenen Tochtergesellschaften sowie Distributoren in mehr als 120 Ländern erhältlich. Im Jahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen mit über 2100 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund CHF 480 Millionen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinn nicht in bar ablösbar.