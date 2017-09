VIENNA DESIGN WEEK-Gewinnspiel

– WERBUNG –

VIENNA DESIGN WEEK 2017

Die VIENNA DESIGN WEEK macht Wien von 29. September bis 8. Oktober 2017 einmal mehr mit über 100 Veranstaltungen zur City Full of Design!

Das Festival ist jährlich geprägt durch zwei wechselnde Faktoren, den Fokusbezirk mit der Zentrale – 2017 sind es sogar zwei Festivalzentralen – und das Gastland. In diesem Jahr sind das der 15. Bezirk und Rumänien. Es gibt also einiges zu entdecken!

Gekonnt schafft die VIENNA DESIGN WEEK den Spagat zwischen Fachpublikum und breiter Öffentlichkeit und fördert ein neues Bewusstsein für Design. Zu sehen sind nationale und internationale Projekte, Positionen, Entstehungs- und Produktionsprozesse sowie experimentelle Ansätze in Architektur, Grafik-, Produkt-, Möbel-, Industrie- und Social Design.

Nach zehn erfolgreichen Ausgaben startet Österreichs größtes Designfestival nun in die 11. Runde.

