Starke Worte von Dame Vivienne Westwood

Eine, die viel zu sagen hat und dafür nur wenige Worte braucht: Dame Vivienne Westwood ist Spokesperson und Ehrengast der kommenden Bread & Butter by Zalando. Hier gibt es das exklusive Video der Serie „Bold Minds Speak“ vorab!

Queen of Punk und (Grande) Dame der Mode-Rebellion

Vivienne Westwood trägt viele Titel und wird jedem gerecht. Auch im stattlichen Alter von 76 ist keine Spur leiser geworden und kämpft als Mode-Revolutionärin nicht nur gegen modische Klischees, sondern auch mit Leidenschaft für Umweltschutz und Menschenrechte. Schlicht: Eine wahre Modeikone und ein echtes Unikat. Dementsprechend groß war auch die Freude, als bekannt wurde, dass sie dieses Jahr Ehrengast bei der Bread & Butter by Zalando in Berlin sein wird. Und weil es bis zum Start des Modefestivals am ersten September noch so lange dauert, freuen wir uns umso mehr, dass sie einige Weisheiten schon vorab exklusiv mit der DIVA teilt.

Eine der seltenen Gelegenheiten die Stilikone persönlich zu treffen, gibt es auf der kommenden Bread & Butter. Die ehemalige Handelsmesse für Einkäufer hat sich nach der Übernahme des Online-Retailers zu einem Modefestival der Superlative gemausert und unterhält das Publikum mit Musik-Acts, Fashion-Shows und zahlreichen Stargästen. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter breadandbutter.com.