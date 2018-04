Von der Natur inspirierte Möbel

Der Wald als Quelle der Inspiration: Die Salzburger Traditionsmanufaktur VOGLAUER holt ein Stück Natur in unser Zuhause. Jedes der modernen Möbelstücke besitzt dabei seine ganz eigene, lange Geschichte.

– WERBUNG –

Eines ist längst bewiesen: Zeit in der Natur zu verbringen, setzt positive Energie frei, von der wir lange profitieren. Wie wäre es also, sich ein Stück Natur einfach in die eigenen vier Wände zu holen?

Das Zauberwort lautet nämlich Naturholz – ein umweltschonendes und angenehm pflegeleichtes Material, das Behaglichkeit schafft wie kaum ein anderes. So wird man auch zu Hause an all die schönen Erlebnisse inmitten traumhafter Landschaft erinnert.

Made in Austria

Ein Experte auf diesem Gebiet ist das österreichische Traditionsunternehmen Voglauer: Das Familienunternehmen gibt es mittlerweile bereits seit über 80 Jahren. Als führender Hersteller von Naturholzmöbeln »Made in Austria« lässt sich VOGLAUER von der Natur inspirieren und fertigt ­ausgezeichnete Designerstücke für den Wohn-, Ess-, Schlaf- und Badbereich in handwerklicher Tradition. Dabei wird besonders auf umweltschonende und nachhaltige Herstellung geachtet. Beobachtet aus der Natur werden echte Unikate geschaffen, die für ein gesundes Raumklima sorgen.

Das Programm »V-Montana« beispielsweise überzeugt nicht nur durch ein einzigartiges Spaltholzdesign, sondern punktet auch mit spannendem Materialmix: Satiniertes Glas bildet einen harmonischen Kontrast zu der Ursprünglichkeit des Holzes.

Ebenso urwüchsig ist das Altholz der Serie »V-Alpin«, das sich mit Merino-Schurwolle oder Schwarzglas kombinieren lässt.Massivholz verschönert aber nicht nur das Wohnzimmer, sondern wirkt auch besonders interessant im Badezimmer. Die neue, auf dem Erfolgsmodell »V-Alpin« basierende Badmöbelkollektion stellt dies am besten unter Beweis. Der natürlich gewachsene Rohstoff ist robust und beständig und fügt sich im Zusammenspiel mit Waschtischen aus Corian und Edelstahl-Armaturen wunderbar in moderne Badkonzepte ein. Die kubischen, wie schwebend wirkenden Elemente bieten zudem so viel Stauraum, wie man benötigt.

Die Stühle, Schränke und Kommoden, die im malerischen Lammertal bei Salzburg hergestellt werden, sind allesamt Unikate, die nicht nur gut aussehen, sondern natürlich auch funktional sind – ob höhenverstellbare Tische oder Klappen zum Verstauen der Gerätekabel. Die individuelle Maserung des Altholzes macht dabei jedes Möbelstück zu einem Unikat und lässt durch seine lange Geschichte Vergangenes lebendig werden.

