Von Kate bis Alexa: Die Lieblingstaschen der Promis

Promis sind auch nur Menschen! Und obwohl manche ihren Look ganz schön oft ändern, bleibt ein Accessoires oft gleich: Die Tasche! Von Alessandra Ambrosio bis Gigi Hadid, sie alle sind Wiederholungstäter wenn es um die Wahl der richtigen Tasche geht.

It-Girl trifft It-Bag

Wer hat schon die Zeit zwischen Shootings in London und Filmaufnahmen in L.A. auch noch den Inhalt der Handtasche umzuräumen? Eben! Deshalb bleiben viele der stilprägenden Promi-Ladies zumindest ihren Taschen treu! Die werden dank der prominenten Trägerinnen übrigens selbst ganz oft zum Star des Geschehens… So sind zum Beispiel die Modelle, die Kate Middleton ausführt oft schon nach wenigen Stunden ausverkauft. Selbiges gilt für die Lieblingsstücke von Kate Moss und Co. Allesamt werden zuerst zur It-Bag und dann mit ein bisschen Glück zu Klassikern, die viele Generationen von Stars und Sternchen (und auch Fashionistas) begleiten. Kaum verwunderlich, dass Designer ihren besten Werbe/Handtaschenträgerinnen dann auch gerne mal ein Sondermodell widmen… Denken wir an die legendäre Birkin-Bag, benannt nach Jane Birkin oder an die Alexa von Mulberry, die It-Girl Alexa Chung zum Kultobjekt machte. Deswegen ohne weitere Umschweife: Die Lieblingstaschen der Promis.

Lilly zu Sayn-Wittgenstein

Blaues Blut mit blauer Bag… Lilly zu Sayn-Wittgenstein schwört auf Bulgari und trägt am liebsten die Serpenti Forever in strahlendem Blau. Auch eine Erwähnung Wert: Das sensationelle Kleid stammt von Austro-Designer und DIVA-Darling Arthur Arbesser.

Alessandra Ambrosio

Na gut, ab und an wechselt das Topmodel dann doch die Tasche. Verdächtig oft wurde sie mit der City-Knot von Bottega Veneta gesichtet.

Dianna Agron

America’s Sweetheart: Schauspielerin Dianna Agron ist Dank ihren Rollen in Veronica Mars, CSI und Glee ein großer Star in den USA. In Europa kennen wir sie vor allem aufgrund ihres tollen Geschmacks und ihre große Liebe zur Bibliothèpue-Bag von Prada.

Kate Middleton

Mehr geht nicht – die Taschen, die von der Duchess of Cambridge getragen werden, genießen Sonderstatus und sind oft innerhalb von Stunden restlos ausverkauft! Dabei setzt Kate ganz bewusst oft auf durchaus leistbare Modelle und bevurzugt in der Regel Designer aus UK. So wie die „Natalie“-Clutch von L.K.Benett.

Kate Mara

Noch eine Kate und auch sie ist keine Spur weniger stilsicher, dafür ein bisschen modemutiger… Die Star-Bag von Miu Miu ist jedenfalls ein absolutes Statement. Wir sind begeistert!

Alexa Chung

Der Name ist Programm: Alexa Chung trägt am liebsten die – sie ahnen es – „Alexa“ von Mulberry. Das passt nicht nur namentlich ganz perfekt zusammen!

Gigi Hadid

Das Model of the Moment ist noch ein bisschen flexibel in punkto Taschen-Treue. Die Cassandre-Logo-Bag von Yves Saint Laurent ist dabei aber der absolute Liebling. Eine gute Wahl, sie passt zur Bomberjacke (dem Signature-Style von Gigi) mindestens genauso gut wie zum Abendkleid.