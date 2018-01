Die nackte Wahrheit: der Shopping Sale

Warum nicht alles Gold ist was glänzt … Oder der Schmäh mit dem Sale.

Hätte man mich vor einem Monat noch nach meinem Shopping-Verhalten gefragt, wäre die Antwort ganz klar ausgefallen: Online! Die Vorteile lagen auf der Hand: Die Auswahl ist riesig, die Preise transparent (Stichwort: Vergleich!) und es ist furchtbar praktisch.

Nachdem ich ja täglich mit dem Wahnsinn konfrontiert bin und quasi blind durch die Online-Luxus-Shopping-Welt navigiere, passiert das Einkaufen ganz nebenbei. Abends, nach getaner Abend wird der Warenkorb befüllt; morgens, maximal zwei Tage später, trudelt das Päckchen ein. Probiert wird gemütlich zuhause. Was nicht passt, postwendend retourniert.

Bis vor circa zwei Monaten. Da bestellte ich wieder einmal ganz flott einen Warenkorb voll. Dieses Mal: ein paar Wintermäntel. Nur zur Auswahl, versteht sich, weil es ja so praktisch ist … bis dann am nächsten Morgen das Konto gesperrt war. Warum? Weil der Luxusretailer klamm heimlich seine Policy änderte. Plötzlich wird einem der Betrag sofort vom Konto abgezogen, erst zwei Monate später wieder refundiert. Was ganz schön blöd ist, bestellt man mal auf die Schnelle fünf Mäntel von A wie ACNE Studios bis Y wie Y/Project.

Aber das verbuche ich (nicht nur am Konto) als mein Fehler: Shit Shopping Happens.

Darüber kann man ja noch irgendwie hinweg sehen, meinetwegen. Was das Shopping-Vergnügen nun vollends trübte, ist der Sale. Ich liebe den Sale! Fast so sehr wie Online Shopping, nur ist der Sale noch besser. Für Schnäppchen schlagen mein Herz höher. Da findet man mich auch in der realen Welt wieder, einschlägige Shops kennen mich. Mein Glück: Die Größe und der ausgefallene Geschmack. Für 1,85m große Frauen bliebt immer was übrig, was allen anderen a) zu lang oder b) zu ausgefallen oder c) beides ist. Während der geplagte Einzelhandel allerdings eh schon schnauft ob der Tatsache, dass die Gewinnspanne dank immer mehr Kollektionen kleiner wird, wirken Online Retailer stets ganz entspannt. Warum, das weiß ich jetzt auch.

Weil, ACHTUNG!, alte Kollektionen immer wieder ganz ungeniert als neue zurück ins virtuelle Regal wandern. Ungefähr so, als würde man abgelaufenen Lebensmitteln einfach ein neues Haltbarkeitsdatum draufkleben und dann neu einsortieren. So findet man nun im Super-Sale naturgemäß keine Schnäppchen mehr, sondern alte Ladenhüter. Die Bestseller kommen jede Saison neu ins Sortiment. Und stammen mitunter aus der vorletzten Kollektion.

So passiert mit einem Paar Heels von Proenza Schouler. Sündhaft schön, aber auch sündhaft teuer. Während ich Monat um Monat immer wieder dieses Paar probeweise in meinen Warenkorb legte, erlebte ich heute eine Überraschung. Newsletter meines Lieblings-Online-Retailer: Die neue Kollektion von Proenza Schouler ist da. Mit genau diesem Schuh … Liebe Luxus-Online-Retailer: Wo bleibt da eure Glaubwürdigkeit??

Ich kann da nur sagen: Diese Nummer ist mir zu groß … Ich geh wieder zurück in die reale Welt.