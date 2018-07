Warum Sheet Masken schnell wieder verschwinden werden

Kaum ein Beauty-Produkt feierte einen derart schnellen Aufstieg wie Sheet Masken. Doch helles Feuer verbrennt schnell!

Plötzlich waren sie in aller Munde – Verzeihung! – in allen Gesichtern: Sheet Masken. Kaum ein Beauty-Channel konnte auf darauf verzichten, sein Gesicht mit einer dünnen weißen Maske in die Kamera zu strecken und dabei verblüffend wie Michael Myers aus Halloween auszusehen. Wochenlang amüsierten wir uns über die besten Bilder, lustigsten Szenen in Instagram-Stories und wollten die kuriosen Dinger selbst ausprobieren. Und nicht nur Spaß wurde versprochen: Auch der Benefit der Sheet Masken sollte groß sein, die Feuchtigkeitsspender schlechthin.

Doch wenn wir uns ehrlich sind, sind Sheet-Masken das unpraktischste Beauty-Tool schlechthin: Meist rollen sie sich beim Auspacken ein, sodass man sie mühsam mit den Fingern auseinanderkletzeln muss. Man braucht also Geduld. Außerdem wollen sie nie so richtig ins Gesicht passen. Entweder sind die Aufenlöcher zu weit auseinander oder sie bedecken die Nase nicht vollständig. Und hat man es einmal geschafft, sie richtig im Gesicht zu platzieren, tropft der Überschuss an Produkt fröhlich ein einem herunter.

Außerdem sind die Masken im Vergleich zu ihren altbewährten Kollegen im Bottich relativ teuer und verursachen unnötig Müll. Meist wird man dazu aufgefordert, das überschüssige Produkt nach Entfernen der Maske einzumassieren und dann sorgfältig abzuspülen. Ein Widerspruch – warum denn nicht gleich ohne?

Sheet Masken taugen also in Wirklichkeit nicht mehr als dazu, der Stewardess am nächsten Langstreckenflug eine Haidenangst einzujagen. Wir sagen: So long, Sheet Maske! Verschwinde dorthin, wo Du hergekommen bist!

Aufmacherfoto: Getty Images