Warum wir unsere Haut jetzt schon auf den Sommer vorbereiten

Der Sommer naht in großen Schritten. Die Natur zeigt sich in voller Blütenpracht und auch unsere Haut sehnt sich nach den warmen Sonnenstrahlen und viel frischer Luft. Gerade deshalb ist es wichtig, unsere Haut bereits jetzt auf die Sonne vorzubereiten.

Noch vor Kurzem beklagten sich viele über die trockene Heizungsluft in den Büros und Wohnungen, was zu schuppiger und trockener Haut bei den meisten führt. Und schon ist der Frühling da. Mit ihm halten auch vereinzelt sehr warme Tage Einzug. Was die Sonnenhungrigen unter uns zu unüberlegten Handlungen verführt. Sonnenbaden ohne Schutz! Dabei ist auch jetzt schon Vorsicht geboten. Die UV-Strahlung ist auch im Frühling gefährlich. Wer jetzt nicht verstärkt auf Sonnenschutz achtet, wird den Sommer über gegen Pigmentflecken ankämpfen.

Unsere Beauty-Redaktion rät deshalb unbedingt …

… Bereits jetzt täglich Sonnenschutz im Gesicht auftragen! Empfindliche und sehr blasse Haut am besten mit LSF 50. Sinnvolles Vorgehen gegen Pigmentflecken braucht Sonnenschutz und Wirk­stoffe, die auf die Melaninproduktion einwirken. Lancaster hat zum Beispiel tolle Produkte im Sortiment, die wirksamsten Sonnenschutz mit der leistungsstärksten Anti-Aging-Hautpflege kombinieren. Wer es natürlicher möchte greift zu Madara, die eine rein mineralische BB Sonnencreme im Sortiment haben, die auf Zinkoxid basiert und sofortigen Schutz bietet.

… Regelmäßig Peelings bereiten die Haut perfekt auf den Sommer vor. Zum einen befreien wir uns von abgestorbenen Hautpartikeln. Zum anderen wird die Haut aufnahmefähiger. Die »Rituals of Karma«-Serie von Rituals bietet neben dem vorbereitenden Peeling auch Sonnencremen (auch für Kinder), Shampoo, Duschgel und After Sun Produkte mit dem tollem Duft.

… Sonnenschutz immer dabei haben, um ihn bei Bedarf aufzutragen. Ideal dafür sind Produkte im Handtaschenformat, die neben mineralischen oder chemischen Lichtfiltern auch Antioxidantien enthalten. Diese wurden in den letzten Jahren als wichtiger Schutzfaktor erkannt, weil sie die Folgen der Sonnenbestrahlung in der Haut auf Zellebene neutralisieren. Wichtig sind z. B. die Vitamine C und E, verschiedene Pflanzenstoffe und Spurenelemente wie Selen und Zink. Praktisch für unterwegs: Der feine Sprühnebel des Feuchtigkeitspflegesprays »Hydrabio Eau de soin SPF 30« von Bioderma. Er versorgt die Haut jederzeit mit UV-Schutz und Feuchtigkeit

…. Auch die Lippen brauchen Schutz! Zum Beispiel vom getönten Pflegestift vom kalifornischen Label Coola.

… Und auch im Sommer gilt die Devise: Mehr ist mehr! Viel Schutz und Pflege tun der Haut gut. Also nicht nur vor dem Sonnenbad, sondern natürlich auch danach cremen. Reichhaltige Aftersun Produkte zum Beispiel geben der Haut Feuchtigkeit zurück. Und die Serie Fornillo von &OtherStories holt den Sommer ins Haus, selbst wenn es draußen mal regnet. Das herrlich leichte und kühlende Body Jelly duftet ganz natürlich nach Meeresluft und Wassermelone und weckt die Sehnsucht nach dem namens gebenden Strand an der Amalfiküste in uns.

»Sun Perfect Infinite Glow Highlighting Primer« mit LSF 30 von Lancaster wirkt optisch durch schimmernde, lichtreflektierende Partikel, kosmetisch durch Süßholzextrakt und Vitamin C. Der »Anti-Pigment-Korrekturstift« von Eucerin setzt auf das patentierte Thiamidol, das auf den chemischen Prozess einwirkt, der die Melanin­produktion auslöst. »SUN 15 Beach BB Shimmering Sunscreen« von Mádara glättet durch Aloe Vera und Himbeersamenöl, glättet sie die Haut und bietet einen Breitspektrum-UVA-/UVB-Schutz. »The Rituals of Karma Peeling« ist aus der aktuellen Sonnenpflege Serie von Rituals Passt in jede Handtasche: der Feuchtigkeitspflegespray »Hydrabio Eau de soin SPF 30« von Bioderma. »Mineral Liplux« im Ton »Nude Beach« mit LSF 30 vom kalifornischen Label Coola. » The Rituals of Karma Aftersun« beruhigt die sonnenbeanspruchte Haut. Das ultraleichte »Bodyjelly Fornillo« von &otherstries duftet nach Melone und zaubert sofortiges Strandfeeling auf die Haut.