Was ist echte Nachhaltigkeit?

Eine sich verändernde Gesellschaft fordert den Wandel auch bei Produkten. Doch wie gehen Luxuslabels mit den steigenden Ansprüchen auf Nachhaltigkeit um?

Bekanntlich bestimmt der Markt den Preis. Doch auch auf die Art, wie heute produziert wird, hat der Markt einen großen Einfluss. Die Nachfrage nach umweltschonenden Produktionsverfahren ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Wärhend nahezu alle Marken auf den Zug aufegsprungen sind, können sie kaum mit wahren grünen Labels mithalten. Green Washing ist mittlerweile fast dominanter als echte Sustainability.

Doch wann ist ein produkt wirklich nachhaltig? Wenn es vegan ist? Darüber lässt sich streiten. Denn Leder, Pelz und Wolle sind als Materialien an sich ewig haltbar und tragen nicht zur Verschmutzung von Meeren bei, so wie es viele vegane Kunststoffe tun, die eine Halbwärtszeit von vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten haben.

Sehen wir uns als positives Beispiel ERMENEGILDO ZEGNA an. Der Herrenausstatter setzt in seiner neuen Cashmere Linie „Oasi Zegna“ auf das Färben mit reinen Pflanzenfarben. Hier kommt so viel Hightech zum Einsatz, dass man zu herkömmlichen Farben kaum einen Unterschied erkennt. Waren Pflanzenfarben vor einigen Jahren noch matt und fahl, sind sie heute strahlend und langlebig. Die Forschung machts möglich.

Die Farben werden hier von Kräutern, Blumen, Hölzern und Blättern gewonnen, die im Naturpark der nordischen Alpen von Biella gewonnen werden. Sie nennen es die Oasi Zegna die von den Gipfeln des Bielmonde bis zur kleinen Bergstadt Trivero reicht, die auch die Heimat des 1910 gegründeten Labels von Ermenegildo Zegna ist. Bereits in den 30er-Jahren erklärte Ermenegildo den Park zum Naturschutzgebiet.

ZEGNA trifft hier also zwei Fliegen auf einen Schlag: Cashmere ist ein äußerst warmes und langlebiges Material. Mit der richitgen Färbetechnik wird dieser Effekt verstärkt. Es muss also nicht jede kleinste Schritt bis ins Details „grün“ sein, um tatsächlich Wirkung zu haben. Am Ende des Tages ist ein alter Pulli aus Ziegenwolle noch immer nachhaltiger als ein neues Biobaumwoll-Produkt, das frisch für die kommende Saison produziert und bald ausgedient haben wird.