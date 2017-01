Was tun mit all den Gutscheinen?

Wir läuten den letzten Weihnachtsfeiertag ein! Und eine Frage stellt sich immer deutlicher: Was tun mit all den Geschenkgutscheinen? Wir haben für euch eine schöne Auswahl für die kommende Saison kuratiert.

„Shopper Eyes“ von FENDI um 1350 Euro über Stylebop

„Chloé Eau de Parfum“ 50ml von CHLOÉ um 84,96 über Douglas

„Embellished Satin Bomber Jacket“ von SAINT LAURENT um 2490 Euro über Net-a-porter

„Liquid Gold Serum“ von ALPHA H um 39,95 Euro über Douglas

„Iridia Cat Eye Rose Gold-Tone Mirrored Glasses“ von FENDI um 370 Euro über Net-a-porter

„Magic Puppy 18kt Gold Ring“ von DELFINA DELLETREZ um 1300 Euro über MyTheresa

„Vicki Large Leather Bucket Bag“ von SEE BY CHLOÉ um 425 Euro über MyTheresa

„Contour Kit Light to Medium“ von ANASTASIA BEVERLY HILLS um 54,95 Euro über Marionnaud

„Burnished enameled silver-tone Ring“ von VALENTINO um 290 Euro über Net-a-Porter

„Eau de Toilette“ 100ml von CARTIER um 54,50 Euro über Marionnaud

„Ziggy Stardust Faux Fur Key Chain“ um 375 Euro über Net-a-Porter

„Full Spectrum Lidschatten Palette“ von URBAN DECAY um 43,99 Euro über Marionnaud

„Beduckte Bluse aus Seide“ von VANESSA SEWARD um 459 Euro über Stylebop

„Sneakers mit Veloursleder“ von MARC JACOBS um 299 Euro über Stylebop

„Super Multi Corrective Cream“ von Kiehl’s um 62 Euro über Marionnaud

„Lolita 20 Printed Suude Ankle Boots“ von SAINT LAURENT um 695 Euro über MyTheresa

„Double Breasted Cady Jacket“ von VERSUS VERSACE um 595 Euro über Net-a-Porter

Fotos / Aufmacher: Getty Images / Produkte: Hersteller