Wasserwellen: Die Ideale Frisur für die Feiertage

Hier trifft jungenhafter Charme auf Vintage-Glam der 20er-Jahre: Wasserwellen sind die ideale Fusion aus lockiger Bewegung und strengem Glanz. Brillant!

Für den Look ist Fingerfertigkeit auf jeden Fall gefragt!

Die gegelten Haarsträhnen müssen eng am Kopf liegend mithilfe eines Kammes und der Finger in Schwünge gelegt werden. Das funktioniert am besten bei Naturwellen oder wenn man das Haar mit Wicklern oder Lockenstab vorformt. Um auch die Haarlängen in Wasserwellen zu legen, muss man das Haar vorab zu großen Locken formen und anschließend ausgiebig bürsten.



Die Produkte zum Look

Die »The Ultimate Hairbrush« von TANGLE TEEZER ist die ideale Stylingbürste für lange Mähnen, um €19,95. Perfekt vorbereitet: Der »BB Beauty Balm for Miracle Hair« von MARLIES MÖLLER pflegt Haar und Kopfhaut vor dem Styling, um €25,50. Mit dem »Creative Texture Hardliner Powerful Acrylic Gel« von GOLDWELL hält der 20s-Style den ganzen Tag, um €17,60. Schaum für Wasserwellen ohne Gelglanz: »Pilviplax S« von LA BIOSTHÉTIQUE. Im nassen Haar verteilen, Wellen formen und nach dem Trocknen vorsichtig ausbürsten, um € 22,20. Kann als Festiger oder klassisches Stylinggel eingesetzt werden: »Mascobadogel« von LESS IS MORE, um €27,-.

