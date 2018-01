Weil ich ein Mädchen bin..?

In Zeiten von plakativ-blöden Werbesprüchen und der #metoo Debatte ist ein neuer Kampf um Weiblichkeit entstanden. Die Frau in der Identitätskrise? Ich sage: Nein. Es ist nichts falsch daran, zu seiner Femininität zu stehen!

Seit Wochen reißt die Debatte um #metoo nicht ab. Egal ob in Politik oder Showbusiness: Frauen fanden diesen Winter neuen Mut Tabus auszusprechen. Doch gleichzeitig entwickelte sich eine Bewegung, die Schönheit und Weiblichkeit in Frage stellten. Kann man nur mit dem „nein“ zum Schönsein Feministin sein?

Ich möchte Sie nicht mit Argumenten aufhalten, die sie längst kennen: Dass Frauen Miniröcke anziehen dürfen ohne dabei automatisch eine Einladung zum Grapschen auszudrücken, versteht sich hoffentlich von selbst. Doch der Hang zur Schönheit, der uns gesellschaftlich in die Wiege gelegt wird, ist nicht zwingend etwas Schlechtes. Auch wenn das bei vielen Feministinnen eine unpopuläre Meinung ist. Dass Frauen, die modeinteressiert sind, auch für Politik, Literatur und Kunst brennen können, ist kein Widerspruch. Im Gegenteil. Die beiden Dinge hängen nicht miteinander zusammen, sie leben in verschiedenen Welten. Nur weil man sich für sein äußeres Erscheinungsbild interessiert, ist man noch lange kein oberflächlicher Idiot ohne Tiefgang.

Make up und Mode sind ein Werkzeug von Expression!

Für mich hat das morgendliche Schminken Ritualcharakter. Während andere ihren Kaffee schlürfen, verbringe ich lieber Zeit vor dem Spiegel und wappne mich innerlich für den Tag. Einem Mann, der sich für Formel 1, Fußball oder Gaming interessiert wird auch nicht die Intelligenz abgesprochen, oder? Bei Frauen mit einem Hang zu Schuhen, Handtaschen oder Lippenstiften passiert das immer wieder. Es wird impliziert, dass wir „armen“ Frauen früher aufstehen müssen um uns Zeit für die Morgenpflege zu nehmen, weil die Gesellschaft das von uns verlangt. Doch das ist in meinen Augen vollkommen absurd. Für viele Frauen geht es morgens nicht nur darum, ein Ritual der Selbstliebe zu pflegen: Make up und Mode sind ein Werkzeug von Expression! Man schlüpft in Rollen: Manchmal tough, manchmal lieblich, und manchmal einfach ungeschminkt. Ich entscheide, ob ich heute Brigitte Bardot, Margaret Thatcher oder einfach nur ich selbst bin. Punkt.

Wenn man die österreichische Frau äußerlich betrachtet, sieht man oft ein ähnliches Bild: Sie ist wenig geschminkt und hat kein großes Interesse an Mode. Doch woher kommt das? Zum einen haben wir sicher geschichtlich nicht so eine große Modetradition wie Paris oder Mailand. Aber es wird auch ständig suggeriert, dass der Ausdruck von Weiblichkeit keinen Platz in einer Gesellschaft hat, in der eine Frau Leistung erbringen muss – und will. Auch die österreichische Modedesign-Landschaft scheint bei diesem Konzept mitzumachen: Geht man in Wien auf Fashion Week oder Modemessen, sieht man großteils Schnitte, die wie Säcke an ihren Trägerinnen hängen, ohne Betonung auf Taille oder andere weibliche Assets.

Ich finde, wir sollten uns nicht verstecken. Oder uns davor fürchten, was Leute über uns sagen, wenn wir in ihren Augen zu viel Make up tragen. Ich persönlich liebe Make up, aber ich komme auch gut ohne aus. Ich entscheide mich jeden Tag aufs neue dafür. Das macht mich nicht weniger zu einer Feministin als eine Frau, die sich die Haare unter den Armen wachsen lässt und nie Mascara trägt. Denn am Ende des Tages kommt es weder auf innere noch äußere Werte an, sondern auf unsere Ideale und unser Selbstbewusstsein. Und wenn Mode und Make up diesen Selbstbewusstsein bei Frauen steigern können, kann nichts falsch daran sein!