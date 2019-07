Weiße Bluse: so funktioniert der Trend im Sommer

Sie suggeriert ein Gefühl von Freiheit, ist aber zugleich der ultimative Businessbegleiter: die weiße Bluse. Streetstyle-Stars zeigen, wie man sie trägt.

Modisch auf dem Punkt ist der Look, wenn unterschiedliche Materialien und Weißnuancen von Eierschale bis Vanille kombiniert werden.

Gewickelt und lose sitzend: Dieser Look ist stilprägend für die heißen Monate. Mehr Individualität versprechen allerdings Accessoires wie Gürtel – oder neuerdings auch ein tief sitzendes Bustier, das im Lagenlook kombiniert wird.