Weniger ist mehr! Oder?

Es wird wieder Haut gezeigt. Doch wie macht man es richtig. Eine Trendanalyse von den Straßen der Modemetropolen.

DON’T!

Dass weniger nicht mehr ist, beweisen die Damen in der folgenden Galerie. Hier werden einiges Faux Pas begangen: Eine leichte Corsage, die von der Ferne wie ein nackter Torso aussieht, ein Spitzenshirt ohne BH oder pinkes Negligee, dass als Kleid getragen wird; alles nicht sonderlich erfreulich. Wer ein so kurzes Crop-Top trägt, dass man die Brust von unten nackt sieht, hat sicher nicht genau in den Spiegel geschaut, bevor er das Haus verlassen hat. Auch die zerissenen Jeans mit den Lederelementen wirken viel zu unruhig, vor allem in der auffälligen Kombi mit weißem Shirt und roten Flauschweste. Beim Samba-Kostüm mit Jeans lässt sich nur noch eines sagen: Kein Kommentar!

DO!

Hier sieht die Sache gleich viel besser aus. So nah liegen Freud‘ und Leid beeinander: Ein eleganter Blumenanzug mit tiefem Dekolleté ist genauso en vogue wie ein verrückter Strand-Style, der nur aus knappem Top und einem Tuch um die Hüften besteht. Wenn man der Typ dafür ist, ist sogar soetwas erlaubt. Das Setting muss passen. Auch ein Sweater ohne Hose wirkt gut, solange er weit geschnitten und im Understatement getragen wird. Und wenn es um Mesh und Spitze geht, trägt man immer noch einen schönen BH, soviel Anstand muss sein!