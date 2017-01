Wer ist der neue Star in der Louis Vuitton Kamapgne?

Ein unerwartet neues Gesicht taucht in der Louis Vuitton Kamapgne für Frühling/Sommer 2017 auf. Wer ist Sasha Lane?

Michelle Williams und Jennifer Connelly sind uns seit langer Zeit vertraute Gesichter. Doch wer ist der Shooting Star Sasha Lane mit dem außergewöhnlichen Style und den Dreads, die auf den ersten Blick so gar nicht zu LOUIS VUITTON zu passen scheinen? Die 19-Jährige Texanerin machte mit dem Coming-of-Age-Drama „American Honey“ auf sich aufmerksam (der Film gewann auf Anhieb den Jury-Preis in Cannes). Louis Vuitton war während der Premieren-Saison des Films interessiert daran, den Jungstar für den roten Teppich auszustatten. So entstand die modische Beziehung des Labels zu Sasha.



Starfotograf Bruce Weber inszenierte die neue Kampagne am Ufer der Seine in Paris. „Im Mittelpunkt dieser Kollektion steht Paris mit seiner Rive Droite/Rive Gauche Dualität, welche die Stadt und ihre Einwohnerinnen mit verschiedensten künstlerischen Einflüssen bereichert. Mit dieser Kollektion wollte ich dieser kultivierten, intellektuellen, originellen und freigeistigen Pariserin Tribut zollen„, sagt Artistic Director Nicolas Ghesquière. Und so ist auch die Auswahl der prominenten Models sehr divers ausgefallen.