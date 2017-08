Wer steckt hinter dem Céline Dior Prank?

Während der Couture Fashion Week in Paris sorgte ein Instagram-Prank für Verwirrung in der Branche. Wer steckt hinter den genialen Montagen?

Wenn Obsession für Mode auf guten Humor trifft, ist Aufmerksamkeit garantiert – denn wer kann leugnen, dass sich die Branche und ihre Protagonisten oft zu ernst nehmen..?

Dass dieses Cliché bei Dior nicht der Fall ist, bewiesen die Pariser kürzlich. Instagram-Artist Reilly hatte Celine Dion kurzerhand zum neuen Aushängeschild von Dior gemacht, und deren Namen im Céline-Logo auf eine Dior-Tasche montiert; was Dior zu einem Re-gram der besonderen Art veranlasste:

A new member of the Dior family has just been baptized: welcome Céline! #regram @hey_reilly, of @CelineDion in a reinterpreted Dio(r)evolution bag!

Der Account Hey_Reilly ist in aller Munde. Egal ob es politische Statements gegen Donald Trump oder das Auf-die-Schippe-nehmen von Vetements und Co. sind: REILLYS Fotomontagen sorgen regelmäßig für Verwirrung und Schmunzeln. So verpasste er Windhunden stylische Regenmäntel mit PETEMENTS Logo oder macht Adele zur griechischen Statue.

REILLYS Monatagen sind kühl und klar, es wird wenig mit Effekten getrickst. Gesellschaftliche Entwicklungen werden nicht nur persifliert, sondern regen auch zum Nachdenken an. Reilly kann also durchaus als eine Art Marcel Duchamp unserer Zeit bezeichnet werden, und nutzt Instagram um seine Kunst den Massen zugänglich zu machen.

REILLY absolvierte das Royal College of Art kommt aus Schottland. Der Künstler will – laut eigenen Angaben – mit seiner Graphic Art Grenzen der Popkultur testen. Außerdem gründete er 2009 das Britische Modekollektiv Concrete Studio.

2 brands stand before me + the time has COME……..for you to collab for your LIFE ! 🏃🏃🏃 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #Reilly #supreme #louisvuitton #lvxsupreme #popup #logo #HeyReilly