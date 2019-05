What a Day for a … Daydress

Die Street-Fashionistas zeigen es perfekt vor: Das Daydress ist ein verlässlicher Begleiter an allen Tagen. Die besten Looks aus New York, Paris und Mailand.

Mit Sneakers wird es sportlich-mondän, mit Boots ein starkes Statement. Mit Heels geht’s immer und Stiefel tragen wir auch gerne dazu: Das Tageskleid ist so vielseitig wie seine Trägerin. Ob als Blusenkleid, in Mini-, Midi- oder Maxilänge, bunt gemustert oder ganz pur – den Tragemöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Hier ein paar Stylingideen und Inspirationen von der Straße, im aktuellen Heft gibt es die passenden Shoppingt-Tips aus der DIVA-Redaktion.