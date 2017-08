Wieviel Geld ist noch normal?

Ein simples Stirnband mit ein paar Strasssteinen für ein Paar Tausend Euro. Ein Tasche aus Plexiglas im fünfstelligen Bereich. Die Preise in der Mode klettern in den Himmel. Gibt es dafür überhaupt noch Käufer? Und kann man das moralisch noch vertreten?

Da sitze ich also, gehe die Texte der Redakteure durch und stutze kurz bei einer Modestrecke. Ein Stirnband um € 2500,-. Das kann es doch nicht sein. Oder? Oder? Als passionierte Fashionista gebe ich ja selbst gerne viel Geld aus. Hauptsache für Accessoires. Schuhe sind meine Leidenschaft, Taschen mein Ding. Beim Schmuck bin ich schon zurückhaltender. Früher war es viel Vintage-Chanel, aber seit das mittlerweile gehandelt wird wie Echtschmuck, ist mir die Laune auch etwas vergangen. Passé sind die Zeiten als man sich das noch leisten konnte. Wenn selbst das simpelste T-Shirt eines bekannten Pariser Couture-Hauses schlappe € 790,- kostet, dann muss man schon mal kurz nachfragen: Realitätsverlust?

Die Couture-Häuser sehen das naturgemäß ganz anders. Denn: Solange es jemanden gibt, der diesen Preis bezahlt, kann man ihn auch in die Höhe treiben. Manchen Kundinnen kann es nicht teuer genug sein. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist auch ein Leichtes, es auszugeben. Die Schere zwischen Qualität und Preis geht dabei immer weiter auseinander. Aber wenn interessiert das denn auch? Bei gefühlt acht Kollektionen pro Jahr hat das bereits erwähnte Stirnband eine Lebensdauer von maximal zwei Monate. Oder drei Instagram-Pics.

Nichts ist für die Ewigkeit geschaffen. Warum eigentlich nicht? Weil sich die Zeiten wohl geändert haben. Social Media bestimmt unsere Wahrnehmung, Insta-Girls aka Influencer fluten das Netz. Und wir restlichen Konsumenten? Können nur mehr brav auf „Gefällt mir“ drücken. Leisten kann man sich diese übersteigerten Preise schon lange nicht mehr.

Achtung, Schleichwerbung!

Diese Headline, liebe Leserinnen, ist natürlich ironisch gemeint. An dieser Stelle möchte ich aber dennoch ein Plädoyer aussprechen. Für Marken, deren Preis-Leistungsverhältnis noch passt. Wie etwa Self-Portrait. Das Label des in Malaysien geborenen Designers Han Chong besticht durch raffinierte, sehr verspielte Schnitte und wird durch Spitze dominiert. Die, das gibt er auch ganz offen zu, aus Asien kommt und kostengünstig ist. Produzieren tut er auch dort. Übrigens wie die meisten anderen Luxus-Labels. Die sprechen allerdings in den seltesten Fällen darüber. Andere Marken wie das Traditionshaus Santoni produzieren wirklich noch in Italien. Alles. Und von Hand. Da kostet ein Schuh schon mal € 600,-. Dafür hält der aber. Wie liebe ich etwa meine handgeknüpften Stiefel! Die sind viel getragen, immerhin haben sie bereits zehn Jahre an den Füßen. Diese Rechnung ist also aufgegangen (Aprosos: Ich dividiere immer den Preis eines Produkts durch die Anzahl wie oft ich es getragen habe. Zahlt man etwa für ein High-Street-Teil € 50,- und tragt es nur einmal, bleibt es bei dem Preis.)

Es gibt sie also, die Marken die Qualität und Preis abstimmen. Man muss sie nur suchen.

Die Moral der Geschichte?

Es ist moralisch vertretbar, sich ein sündhaftes teueres Stirnband zu kaufen. Für uns Sterblichen gibt es hingegen Alternativen. Warum etwas nachtrauern, was man sowieso nicht braucht? Wer sich etwas auf die Suche begibt, findet das richtige Label mit dem richtigen Preis. Sie sind da draußen. Und sie werden immer mehr.