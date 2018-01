Wimpern Wunder

Die Grundlage für den perfekten Augenaufschlag sind lange Wimpern . Wenn es die Natur nicht ganz so gut gemeint hat, zaubert das spezielle Serum von M2 den magischen Blick.

Wenn sich zwei Freundinnen etwas in den Kopf setzen Die Visagistin Marci Marrek und Unternehmerin Elke Moysies wollten die wimpernverlängende Nebenwirkung bestimmter Augentropfen in eine kosmetische Formel übersetzen. Gelungen ist ihnen das mithilfe von Wissenschaftlern, die den speziellen Aktivwirkstoff MDN (Methylamido-Dihydro-Noralfaprostal) entwickelten.

Daraus entstand das »Eyelash Activating Serum« von M2, das in sechs bis acht Wochen Anwendung traumhaft lange und dichte Wimpern wachsen lässt, um €124,-.