Mantel Mania: Die besten Wintermäntel!

Das Comeback der Daunenjacke

Wie heißt es so schön? Erst der Mantel komplettiert das Outfit. Von 80er-Jacken in Vinyloptik bis hin zu metallischen Puffy Jackets -der Herbst hält einige Überraschungen bereit.

Oversized-Daunenmantel von Balenciaga, um €2 695,-, matchesfashion.com. Daunenjacke in Metallic von Guess, Preis auf Anfrage, guess.com. Daunenjacke mit Kapuze von Prada, um € 1 990,-, prada.com. Daunenjacke »Paeonia« mit abnehmbarer Kapuze von Moncler, um € 1 125,-, moncler.at.

Michael Jackson lässt grüßen!

Miu Miu verneigt sich vor den 80ern und lässt diese Saison kastenförmige XL-Jacken aus Leder den Ton angeben. Mit Taillengürteln, Bündchen und aufgestrickten Ärmeln versucht man, das Volumen im Zaum zu halten.

Jacke in Lackoptik, um €1 590,-, miumiu.com. Bikerjacke aus schwarzem Lammleder, um €3 500,-, miumiu.com. Lederjacke mit Taillengürtel, um € 2 700,-, miumiu.com.

Evergreen Trenchcoat

Seit Ende des 19. Jahrhunderts steht der Trenchcoat modisch an vorderster Front. Derzeit bekommt er in stark gekürzter Version ein kleines Update, Erkennungsmerkmale wie die doppelte Knopfleiste und der Taillengürtel bleiben dem Klassiker aber erhalten.

Mantel aus schwarzem Vinyl, von Moschino, um € 1 395,-, net-a-porter.com. Trenchcoat mit Trompetenärmeln, von Opening Ceremony, um €540,-, mytheresa. com. Trenchcoat aus Cord, von Saint Laurent, um € 1 990,-, ysl.com. Kurz-Trenchcoat »Mira« von Gestuz, um € 200,-, gestuz.com.

Kunstpelz Revival

Da immer mehr Modehäuser dem Echtpelz abschwören, erlebt hochwertiger Kunstpelz derzeit eine Renaissance. Hoodies, Bomberjacken und elegante Mäntel zeigen, wie vielfältig das tierleidfreie Material einsetzbar ist.

Mantel »Matisse« mit tailliertem Schnitt von Riani, um €499,-, riani.com. Kastenförmige Jacke von Off-White, um €795,-, stylebop. com. Mantel aus Webpelz von Joseph Janard, um € 249,99, peek-cloppenburg.at. Jacke »Annaisha« mit Echthaaranteil von House of Dagmar, um € 1 199,-, houseofdagmar.com. Bomberjacke aus Kunstpelz von Emilio Pucci, Preis auf Anfrage, emiliopucci.com. Teddy-Jacke mit Kapuze von Louis Vuitton, um € 3 400,-, louisvuitton.com.

All-Time Favorit: der klassische Mantel

Mäntel aus Kamelhaar oder Kaschmir sind aus der Herbstmode nicht mehr wegzudenken. Der All-Time-Favorite ist auch diese Saison wieder stark vertreten, natürlich auch von der italienischen Marke Max Mara, die als Speerspitze dieses Trends gilt.

Mantel »Viadana« aus Kamelhaar von Max Mara, um €2 145,-, bruehl.at. Mantel aus Kaschmir von Victoria Beckham, um € 2 690,-, mytheresa.com. Mantel »Filipo« aus Wolle und Kaschmir, von Isabel Marant, um € 915,-, isabelmarant.com.

Matrix Kult: Lange Ledermäntel

Ob komplett in Schwarz à la Matrix oder mit Shearling-Besatz: Ledermäntel haben ihr Gothic-Image schon lange abgestreift und präsentieren sich besonders kultiviert. In hellem Beige und tailliert überzeugt sogar die bodenlange Version, siehe The Row.

Mantel aus Leder von Maison Margiela, um €3 200,-, margiela.com. Mantel aus Leder und Lammfell von Marni, um €5 900,-, marni.com. Ledermantel von Michael Collection, um € 895,-, michaelkors.de. Ledertrenchcoat mit Nieten von Helmut Lang, um €2 160,-, net-a-porter.com. Mantel aus Lammleder von Theory, um €1 990,-, farfetch.com. Mantel »Moora« aus Lammleder von The Row, um €8 050,-, net-a-porter.com.



Leicht und Oversized

Federleicht, wärmend und ein klein wenig exzentrisch – lange Daunenmäntel sind dem Modevolk besonders ans Herz gewachsen. Sie unterstreichen sportliche Looks und geben eleganten Outfits einen neuen Twist. Egal ob besondere Kragenform, in Signalfarben oder mit witzigen Details, wichtig ist das gewisse Etwas.

Daunenmantel im Rennfahrerstil von Prada, um € 2 150,-, prada.com. Wendbarer Daunenmantel »+ R13« von Brumal, um €1 370,-, net-a-porter.com. Daunenmantel »Ebra« von Golden Goose Deluxe Brand, um € 1 300,-, goldengoosedeluxebrand.com. Daunenmantel mit hohem Kragen von Rick Owens, um €1 485,-, rickowens.com. Daunenmantel im Farbton »Deep Pink« von Airfield, um €699,-, airfield.at.