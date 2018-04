Wir plädieren für Rouge statt Contouring!

Schminken kann man lernen, Geschmack leider nicht. Wie man dem Gesicht Tiefe verleiht, ohne angemalt zu wirken!

Contouring ist ein Trend, der seit Jahren in aller Munde ist… doch alles, was Mainstream ist, wird irgendwann zu viel. Mittlerweile malen sich sogar bei uns die 13-Jährigen tagsüber eine volle Contour á la Kim Kardashian, was ein fragwürdiger Trend ist.

Deswegen gehen wir diese Saison zurück zum guten, alten Rouge. Ein Blush ist seit ewigen Zeiten einer der besten Freunde der Frau. Bevor sich alle wie wild Highlighter und Kontur ins Gesicht malten, war er in diversen Varianten im Schminktäschchen zu finden. Ob matt, mit leichtem Schimmer oder als Liquid für den Hochsommer: Rouge hat eine riesige Bandbreite. Ob für einen Kick frische Farbe im Gesicht, liebliche Bäckchen oder einen Femme-Fatale-Look: mit der richtigen Blush-Technik sieht man selten unnatürlich aus.

Rouge wurde bereits von den alten Ägyptern verwendet, um ein jugendliches Aussehen zu erzielen. Sie schummelten allerdings, und verwendeten dafür einfach den Lippenstift (was bis heute ein beliebter Notfalls-Trick ist, sollte man nur ein kleines Täschchen dabei haben). Bei der Farbwahl ist darauf zu achten, dass sich die natürlichen Rot-Töne der Haut widerspiegeln. Das bedeutet, dass rosige Typen besser nicht zu Korall- oder Pfirsichtönen greifen. Diese sind olivfarbenen Typen vorbehalten. Natürlich gilt auch hier das Motto: Mix & Match! Doch für einen natürlich Teint ist man in seiner eigenen Farbfamilie am besten unterwegs. Highlighter sind natürlich erlaubt – aber mit Maß und Ziel!

Best of Produkte

Teint Blush Duo von DR. HAUSCHKA – natürliches Rouge um € 20,–. über douglas.at

Satin Mineral Blush von BAIMS mit mineralischen Pigmenten und Vitamin E um € 30,–. auf baims.de

Mineralize Blush von MAC für sanftes Layering um € 26,50. auf maccosmetics.at

URBAN DECAY Sin Afterglow Palette mit schimmerndem Pigmenten inkl. Highlights um € 35,–. über lookfantastic.at

Sheer Light Pressed Illuminator für schimmernde Akzente von NUDE BY NATURE um € 30,–. über douglas.at

