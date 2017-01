Alles rund um den Saphir: Wussten Sie, dass….

… der Saphir auch als „Edelstein des Himmels“ bekannt ist? Zusammen mit dem farblosen Diamanten, dem roten Rubin und dem grünen Smaragd bildet er das Quartett der begehrtesten Edelsteine. Am häufigsten wird der Saphir in Blautönen gefunden. Daneben kommt er aber auch in vielen anderen Varianten vor. Diese reichen von Hellgelb über Grün, Pink und Purpurrot. Eine Rarität ist der Padparadscha Saphir: Seine Farbe ist dem einzigartigen Gelbrosa der Lotusblüte ähnlich.

Eine besondere Eigenschaft bei Saphiren ist der sogenannte Pleochroismus. Dabei verändert der Stein seine Farbe in jedem Betrachtungswinkel. Dieses Farbenspiel ist besonders schön anzusehen und dadurch auch ebenso begehrt!

Über und über mit Saphiren besetzt ist auch die Brosche „Der Feuerfalter“ von Renésim Fine Jewellery. Er besteht aus einem pinkfarbenen 2,36-karätigen Saphir in Antikschliff, umrandet von 576 Rubinen, Saphiren und Diamanten.