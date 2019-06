Wohltat für die Füße

– WERBUNG –

Machen Sie sich sommerfit!

»Zeigt her eure Füße!« heißt es jetzt wieder, wenn wir dank des schönen Wetters vermehrt zu Sandalen und Flip-Flops greifen. Schöne, gepflegte Füße sind da selbstverständlich ein absolutes Muss!

Mit der einfachen und sorglosen Fußpflege von footner schweben Sie auf herrlich weichen, vitalisierten Füßen durch den Sommer.

Peeling-Socken für die Intensiv-Behandlung

Magische Socken für weiche Füße ohne Hornhaut!

Für alle, die unter Hornhaut und Schwielen leiden und diese einfach zu Hause loswerden wollen

Kunststoffsocken mit Fruchtsäure (AHA)

Kein Feilen oder Schneiden notwendig

Wegen des natürlichen Ablösungsprozesses der abgestorbenen Hautzellen rechtzeitig vor Anlässen anwenden!

Preis: UVP € 14,90

Vitalisierendes Sorbet für die tägliche Pflege

Bestens geeignet für SportlerInnen und Frauen, die viel auf High Heels unterwegs sind

Erfrischende, feuchtigkeitsspendende Fußcreme

Innovative, leichte Textur

Zieht schnell ein und klebt nicht

Hinterlässt einen frischen Duft

Verleiht einen Energieschub durch Marine Serum (Meersalz & Rotweinblatt)

Preis: UVP € 9,50

CoolActive Massageroller für aktue Linderung

Der perfekte Begleiter für alle, die viel auf den Füßen sind

Hilft bei brennenden, müden oder schweren Füßen und Beinen

Kühlender Schaum mit sofortigem und langanhaltendem Kühleffekt

Aktive Inhaltsstoffe wirken abschwellend und verbessern die Durchblutung

Der spezielle Aufsatz sorgt für eine wohltuende Massage

Preis: UVP € 22,90

Mehr Infos unter www.footner.at.