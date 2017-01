Der Wohntrend für’s neue Jahr: Anziehende Tapeten

Der Jänner ist immer die perfekte Zeit für Veränderung. Lautet die Parole also „new year, new me“? Naja, vielleicht reicht auch schon ein kleines Make-Over für die Wohnung.

Denn um einen Effekt zu erzielen, muss es gar nicht die Komplett-Renovierung sein. Große Wirkung erzeugt auch ein Farbklecks an der Wand. Die neuen Tapeten lassen sich praktischerweise ganz leicht anbringen und werden durch moderne Materialien sogar wiederverwendbar! Egal ob Trendfarben, interessante Strukturen oder sehenswerte Umsetzungen, auffällige Tapeten als dekorativer Blickfang sind jetzt in aller Munde. Diese Modelle finden wir derzeit besonders anziehend:

Das venezianische Textil-Traditionshaus RUBELLI hat sich für seine neue Kollektion vor allem in Sachen Präsentation etwas einfallen lassen. In den Tapeten- und Stoffmustern der „Venezia“-Kollektion geht es um Farben, Fasermix, florale Pinselstriche auf Samt und Experimente mit glänzenden und matten Garnen. Die Kollektion spielt mit klassischen Motiven, Farben aus antiken Mustern, von Teppichen inspirierten Verwendungen grober und feiner Garne, Oberflächen-Dessins mit Metallfäden und mit geometrischen Motiven, die von modernen Stickereien inspiriert sind.

Die TAPETEN AGENTUR bietet die neuesten Trends in Sachen Farbe, Motiv und Struktur. Regelmäßig gibt es auch Zusammenarbeiten mit vielversprechenden Jungdesignern. Das Modell „Justus Fredrik“ aus mattem Vlies ist zum Beispiel um rund € 50,- pro m² erhältlich.

Das italienische Designhaus FORNASETTI bringt eine große Portion Vintage ins Sortiment von COLE & SON: Zeichnungen und grafische Darstellungen von Flugmaschinen mit Steampunk-Charakter findet man zum Beispiel in der Tapetenserie „Nuvole“. Die Marke ist in Wien erhältlich bei Viktor Steinwender.

Wenn es nach LITTLE GREENE geht, dann ist die Welt dieses Frühjahr rosarot: In der neuen „Pink Collection“ findet man Tapeten und Wandfarben in Nuancen von hellem Rosa bis zartem Flieder.

Die Pantone Farbe für das Jahr 2017 „Greenery“ macht auch vor unserem Wandschmuck nicht Halt. Besonders schön umgesetzt in dem Modell „Under the Palm Leaf“ von PIXER, das durch seine Vinyl-Struktur sogar wiederverwendbar ist.