Wohntrend Bernsteinfarbend

Das legendäre Bernsteinzimmer bleibt verschollen. Doch der warme gelb-bräunliche Farbton mit der beruhigenden Wirkung sollte spätestens jetzt in Ihren Räumlichkeiten auftauchen.

Kelim aus 100 % Schafwolle, aus der Kollektion Printed Edition von fabbrica, P.a.A. fabbrica.at Ledersofa »Saké« von Piero Lissoni für b&b italia. P. a. A. bebitalia.com Pendelleuchte »Carlton II« von home24, um € 44,99. home24.de

Vase »Amma« von broste CPH, gesehen um € 12,–. brostecopenhagen.com Duftkerze »Tuscan Suede« von The Per-fumer’s Story, um € 65,–. net-a-porter.com »Bubble Vase« aus recyceltem Glas von GARDEN TRADING, um € 26,– über gardentrading.co.uk.

Regal aus der Pocket-Kollektion von string, gesehen um € 129,–. string.se Sofa aus der Highline-Kollektion von Linteloo, entworfen von Sebastian Herkner. P. a. A. linteloo.com Kissenbezug »Ormond« von eightmood, erhältlich um € 45,– über allmodern.com.

