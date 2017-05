Wohntrend Indoor Garden

Die grüne Oase für Daheim zählt derzeit zu den beliebtesten Wohntrends. Und die Umsetzung ist gar nicht mal so schwer! Die DIVA WOHNEN holte sich beim Interior-Experten Tipps für den perfekten Indoor Garden.

Surft man derzeit durch die Social Media Kanäle, merkt man schnell: Grün ist in. So hat zum Beispiel die weltweit größte Inspirations-Plattform Pinterest kürzlich das Such-Verhalten seiner weltweit 175 Millionen Nutzer in der Kategorie Home & Living analysiert und kategorisiert. Dabei kam heraus, dass der Indoor Garden eines der beliebtesten Wohn-Trends bei den Nutzern ist. Denn Fakt ist, nicht jeder kann einen Garten oder Balkon sein Eigen nennen. Dem Thema widmet sich auch die neue Kampagne von Home24, die dafür Igor Josifovic mit ins Boot holten, der mit seinem erfolgreichen Happy Interior Blog regelmäßig über die neuesten Wohn- und Lifestyletrends berichtet.

Die DIVA WOHNEN hat den Interior Experten persönlich gefragt und die wichtigsten Tipps erhalten, wie man den Indoor Garden auch im stressigen Alltag am besten am Leben erhält:



Kleiner Start – großer Erfolg! Wer einen Indoor Garden kreieren möchte, sollte erst klein anfangen. Ein paar wenige Pflanzen reichen vollkommen aus, um ein Gefühl für die Pflanzenpflege aber auch das Styling im Wohnraum zu erlangen. Mit steigender Sicherheit können dann sukzessive Pflanzen hinzugefügt werden und der Indoor Garden kann wachsen.

Pflanzen-Lifestyle-Balance: Um Misserfolge zu vermeiden, wählt man Pflanzen passend zum eigenen Lifestyle. Wer viel unterwegs ist und nur wenig Zeit für die Pflanzenpflege hat, wählt robuste grüne Mitbewohner, die auch länger ohne unsere Aufmerksamkeit auskommen – so wie Kakteen, Sukkulenten, Bogenhanf und co.

Gemütlichkeit und Pflanzen gehören zusammen! Für einen besonders schönen Indoor Garden darf eine Hängematte im natürlichen Boho-Look nicht fehlen. Kissen mit tollen Palmwedel-Motiven und kreative Übertöpfe aus Rattan ergänzen die gemütliche Indoor Oase.

So klappt es auch mit den Pflanzen: Eine wöchentliche Pflanzenpflege-Routine einfach in eine meditative Auszeit umwandeln – Pflanzen pflegen, Lieblingsmusik hören, danach vielleicht noch eine Yoga-Session? So gut lebt es sich mit Pflanzen!