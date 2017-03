Wunderwaffe Retinol

Der neue Geheimtipp gegen Anti-Aging ist Retinol. Was es ist, wie man es anwendet und welche Produkte am effizientesten sind!

Was ist Retinol?

Retinol ist eigentlich Vitamin A. Ursprünglich wurde es als orales Medikament gegen Akne eingesetzt, mittlerweile ist es in der Kosmetik gut erforscht und eines der effizientesten Wirkstoffe gegen Zeichen der Hautalterung.

Wie wirkt Retinol?

Retinol beschleunigt den Hauterneuerungsprozess und verlangsamt die Zerlegung von Collagen, das für Hautelastizität verantwortlich ist. Außerdem minimiert es Poren effizient.

Für welchen Hauttyp ist Retinol gut geeignet?

Eigentlich für alle Hauttypen, besonders aber für trockene Haut. Man kann in seinen 20ern damit anfangen (da ist der Wirkstoff aber keine Priorität), ab 30 ist es in den Gesichtspflegeroutine Pflicht.

Wie wendet man Retinol korrekt an?

Retinolhalte Gesichtsöle und Seren werden in der Regel nach dem Toner und vor der Nachtcreme angewendet. Ist man ein Retinol-Neuling, sollte man es langsam angehen und nur jeden 2. oder 3. Abend verwenden um die Haut langsam daran zu gewöhnen. Es ist eines der effizientesten Wirkstoffe, die momentan in der Kosmetikindustrie verwendet werden, daher sieht man den Unterschied im Hautbild oft schon nach der ersten Anwendung am nächsten Morgen.

Was gibt es zu beachten?

Retinol kann die Haut empfindlich gegen UV-Strahlen machen, daher ist Creme mit hohem Sonnenschutzfaktor unter Tags Pflicht, wenn man Retinoide anwendet.

