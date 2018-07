Zeitlos schön: Maye Musk

Die Mutter von Tesla-Gründer Elon Musk inspiriert. Ihr Stil tut das auch. Klare Schnitte und auffällige Farben werden gerne mit ihr in Verbindung gebracht. Sie ist keine Sammlerin. Was sich in ihrem Kleiderschrank findet, sind Lieblingsstücke, die die Kanadierin mit südafrikanischen Wurzeln mit Eleganz und Leidenschaft trägt.

Seitdem sich Maye Musk die Haare nicht mehr färbt, ist die 70-Jährige gefragter denn je. Sie posiert für die Vogue, läuft auf den Laufstegen der Fashion Weeks, und wenn sie das nicht tut, sitzt sie immer öfter in der Front Row.

Dass man die richtige Haltung haben müsse, ist eine Aussage, die auch Maye Musk unterschreiben würde. Für die Mutter von Tesla-Chef Elon Musk, die gerade ihren 70. Geburtstag feierte, ist dieses Thema auch wichtiger, als gut angezogen zu sein. Sie nennt neben Diane von Furstenberg und Diane Fargo auch Angela Merkel als eines ihrer Stilvorbilder. Letztere bewundert sie vor allem für ihre Stärke.

Aber nun zum Stil der Frau, die seit ihrem 15. Lebensjahr als Model arbeitet und nie erfolgreicher vor der Kamera war als in den letzten Jahren: Sie schwört auf Minimalismus. In ihrem Schuhschrank befinden sich nie mehr als 40 Paar, und wenn sie sich für eine Tasche entscheiden müsste, dann wäre es ein Modell von Céline. Privat setzt die Ernährungsberaterin am liebsten auf Cropped Jeans von J Brand und Sneakers von Alexander McQueen, für große Auftritte zieht sie gerne eine Stylistin zurate: »Mut ist eine Sache, die zu einem guten Styling gehört. Je ausgefallener die Looks sind, desto mehr Komplimente bekomme ich dafür.« Und vor Komplimenten kann sich die Mutter von drei Kindern und Großmutter von zehn Enkelkindern in letzter Zeit kaum noch retten. Grund dafür sind nicht zuletzt die starken Farben und ausgefallenen Accessoires, auf die sie regelmäßig setzt und die ihr die Aufmerksamkeit der Modewelt sichern.

