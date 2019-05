Zeitreise: Die Diva Redaktion in den Neunzigern

Die DIVA Redaktion gewährt seltene Einblicke! Im Zuge des grassierenden 90er-Fiebers haben wir in unseren Fotoalben gekramt und erkannt: Wir haben schon damals alle Trends mitgemacht…

Kleine Zeitreise gefällig? Wir öffnen für euch unsere Fotoalben und blicken zurück in unsere Jugend. Einige Mitglieder der Diva-Redaktion waren in den 90ern noch dem modischen Geschmack ihrer Mütter ausgesetzt, sprich im Kindergarten. Darum bleiben sie auch von dieser Aktion verschont. Andere aber haben so manchen Fehlgriff selbst zu verantworten (Strichaugenbrauen oder ähnliches). Doch wir alle haben diverse Phasen der Neunziger erlebt. Ob wir uns im Grunge-Stil unter weiten Pullis versteckt und mit klobigen Stiefeln geschützt, oder in wallenden Blümchenkleider von einer romantischen Zukunft geträumt haben lag ganz an der Tagesverfassung. Manche waren etwas wilder in ihrer Jugend, andere offenbar Fan von Pop-Sternchen Blümchen – oder wie sonst ist dieser Look zu erklären 🙂 Wie man Nienties-inspirierte Looks heute trägt erfahrt ihr übrigens in der aktuellen Ausgabe der DIVA.

Beauty Redakteurin Lucie Knapp im trendigen Lagen-Look. Klobige Boots zum Blümchenrock waren die Girlie-Version des Grunge. Art-Direktorin Sabine Kunzmann, genannt Bee, liebte es wild in der Jugend. Die Lederkluft wäre auch heute angesagt und diese runden Sonnenbrillen trägt Bee auch noch immer! Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer, hier rechts im Bild, war schon als 14-jährige groß gewachsen. Mit runden Sonnenbrillen, Doc Martens und Strickweste lag sie voll im damals angesagten Grunge Trend. Fotoredakteurin Petra Rautenstrauch setzte in den 90ern auf Maxi-Kleider und lange Wallemähne. Ein Look der auch heute noch top ist. Online-Redakteurin Nicole Zametter war wohl vom damals grassierend Popsternchentum beeinflusst. Bauchfrei, Karreeausschnitt und viel zu dünne Augenbrauen sah man auch in deren Musikvideos.