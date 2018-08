Zitrusdüfte: mediterrane Verheißung

Zitrusdüfte wie Bergamotte, Orange, Mandarine und Zitrone erleben eine Wiedergeburt denn sie vereinen die Frische mediterraner Küsten mit der Kraft wärmender Sonnenstrahlen.

Dank neuer, exklusiver Essenzen und Akkorde, oft in Kombination mit dem lieblichen Duft der Orangen-und Bitterorangenblüten, auch bekannt als Neroli, oder aber mit luftigen Moschusnuancen oder herben Hölzern. Die Kunst dabei ist, das saftige Fruchtaroma länger als nur für den ersten Eindruck anhalten zu lassen. Und genau das schaffen die neuen Kreationen: Sie spielen mit der zitrischen Leichtigkeit, sodass sie Stunden, manchmal Tage anhält und stetig -auch bei von Fernweh Geplagten -Sonne ins Herz bringt.

Der Herrenduft »Solarissimo Favignana« von AZZARO funktioniert dank einer Kombination von kandierter Zitrone und herben Rum-und Holznoten auch als Unisexparfum, 75 ml um € 49,-. »Mandarine« aus der »Les Infusions«-Reihe von PRADA widmet sich ganz der saftigen Frucht, 100 ml um € 122,-. In »Les Eaux de Chanel -Paris-Biarritz« treffen erfrischende Zitrusfrüchte auf Maiglöckchen und Vetiver, von CHANEL, 125 ml um €112,-. Feinste Neroli-Essenz, begleitet von Zitrone, Mandarine und Bergamotte, bietet »Néroli Amara Nº0I783 MG« von VAN CLEEF &ARPELS, 75 ml um €130,-.

