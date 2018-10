Zopffrisuren: Mädchenhaft oder Avant-Garde?

Komplizierte Zopffrisuren vereinen nostalgische Elemente mit mädchenhaftem Charme und modischem Avantgardismus. Und sie fordern handwerkliches Geschick von den Haarstylisten.

GESCHICKT EINGEFÄDELT

Halb geflochten, halb durch den Haargummi gezogen, um einen kleinen Dutt zu bilden: Starstylist Eugene Souleiman zeigte bei der Show von Jil Sander, dass auch kleine Kniffe einen großen Unterschied machen können. Ob breit gezupft und aus mehreren Strängen gewebt wie bei La Biosthétique oder kunstvoll geschlungen wie bei Naeem Khan: Es darf experimentiert werden.

GLANZLEISTUNG

Die Zöpfe bei der Jil-Sander-Show waren so fest geflochten, dass sie regelrecht drahtig abstanden. Tatsächlich gilt: Je fester die Flechtung, desto härter wirkt die Frisur.

Bändigt das Haar beim Flechten, ohne es zu beschweren: »Light Defining Cream« von La Biosthétique mit weißer Tonerde und Kokosöl, um €22,40. Der silikonfreie »Conditioner Pomegranate & Reishi« von Master Lin sorgt dafür, dass das Haar leicht kämmbar, aber nicht rutschig ist, um € 19,90. Weil gerade bei Zöpfen kaputte Spitzen sichtbar werden: Das »SP Liquid Hair«-Treatment von System Professional baut die Haarfasern mit Aminosäuren auf, um ca. € 53,10.

Glätten im Handumdrehen abstehende Härchen und wirken gegen statische Aufladung: Die »Hair Fresh-up Anti-Frizz Sheets« von Ikoo, acht Stück um € 5,95. Storefinder: ikoo-brush.com. »The Braid Milk« aus der »Stylista«-Linie von L’Oréal Paris ist eine leichte Frisieremulsion mit Kokosmilch, um € 7,95. Starfriseur Shan Rahimkhan empfiehlt seinen »True Style Hairspray Strong Hold« als Haltgeber während des Stylings, um €22,-.