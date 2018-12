Mode der Zukunft

Manche greifen nach den Sternen, andere fühlen sich der Erde ganz verbunden: Wenn Designer über die Zukunft sinnieren, dann zugunsten ausgefallener Entwürfe. Et voilà!

Wie sich die jeweilige Generation den Look der Zukunft vorstellt, sagt viel über sie aus. Diese Looks -etwa von Fyodor Golan (Bild Oben)-legen den Eindruck nahe, dass wir nach den Sternen greifen wollen.

Aber nicht nur die Mode wird neuerdings exaltierter und erinnert da und dort an die Kostüme von Star Wars, auch die Produktionstechnologien werden vielfältiger – und nachhaltiger. Mit gutem Beispiel geht Hussein Chalayan voran.