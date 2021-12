Neues vom Spezialisten für den Wasserplatz

– WERBUNG –

Schon seit über 50 Jahren beweist BLANCO Innovationskraft und überzeugt mit ebenso funktionalen wie optisch ansprechenden Lösungen für die Küche. Ob puristisch oder extravagant – die Armaturen, Spülen und Abfallsysteme von BLANCO treffen immer den richtigen Ton und vervollständigen jede Küche. Nun setzen zwei neue Innovationen frische Akzente im zentralen Raum jedes Zuhauses.

Fünf Funktionen in einer Armatur, die auch noch nahtlos in den modernen Wasserplatz integriert ist – BLANCO drink.soda Evol-S Pro spielt wirklich alle Stückerl und bietet Wasser für jeden Geschmack.

Die neue Ausführung in Schwarz Matt setzt kraftvolle Akzente und liegt voll im Trend zwischen Retro-Chic und Industrial Style. Der Farbklassiker Schwarz stellt sicher, dass die Armatur auch in Zukunft zeitlos elegant erscheint. Liebhaber von Metalloptik können sich für die Edelstahlausführung in PVD steel entscheiden.

Optisch edel und funktional im Gebrauch, spendet das moderne Wassersystem kaltes und warmes Leitungswasser sowie gefiltertes, gekühltes und aufbereitetes Wasser in den Varianten still, medium oder prickelnd.

Doch BLANCO drink.soda Evol-S Pro kann noch viel mehr, als nur Wasser zapfen: die Armatur vereinfacht das Arbeiten in der Küche, spart Zeit und macht noch mehr Lust auf puren Wassergenuss. Dank des eingebauten Filters erhöht sich die Wasserqualität und auf das Schleppen schwerer Wasserkisten und auf zusätzliche Fahrten zum Getränkemarkt kann damit getrost verzichtet werden – für mehr Komfort und weniger CO2. Besonders praktisch sind das separate Drehrad zum Einstellen des Kohlesäuregehalts im gefilterten Trinkwasser und die Click & Touch-Funktion. Mit ihr lässt sich die Menge an gefiltertem Wasser bedarfsgerecht regeln. Zwei separate Abläufe trennen das veredelte Wasser von Leitungswasser und ermöglichen eine parallele Bedienung.

Der klassische Landhausstil erlebt gerade eine Renaissance mit einem modernen Twist. Für hochwertige Küchen mit unverkennbarem Vintage-Flair hat BLANCO mit der Vintera XL 9 eine Spüle geschaffen, die an klassische Spülen im Landhausstil erinnert. Die akzentuierte Geometrie und die Wahl von Silgranit als Material interpretieren das klassische Design dabei komplett neu und passen es den aktuellen Designtrends an.

Darüber hinaus bietet das Becken zwei Einbaumöglichkeiten – einzigartig am Küchenmarkt! Sie kann fast unsichtbar unter der Arbeitsplatte als Unterbauversion oder flächenbündig in die Arbeitsplatte eingebaut werden.

Die Vintera XL 9 bedeutet vor allem mehr Platz in der Küche, denn das großzügige Design und die exakt auf 90 cm breite Unterschränke abgestimmten Maße schaffen eine harmonische Optik und rücken die Spüle in den Mittelpunkt der Küche. Aus Silgranit gefertigt, verfügt Vintera XL 9 über eine besondere Granitoptik kombiniert mit einer angenehmen steinartigen Haptik, die sofort auffällt.

Das große Becken wirkt durch die markante Front rustikal, minimalistisch und zeitgemäß zugleich. Die seidig-steinige Oberflächenstruktur vermittelt einen warmen, natürlichen Eindruck. Dank der Auswahl aus zehn verschiedenen Farben und einer Vielzahl an Armaturen lässt sich die Spüle harmonisch in die Küche integrieren.

Und die Vintera XL 9 sieht nicht nur gut aus, die Spüle ist mit der patentierten Schutzformel »HygienePlus« ausgestattet. Silgranit weist zudem auch antibakterielle Eigenschaften auf, ist säurebeständig und gibt keine Stoffe ab. Dank der kratzfesten und schmutzabweisenden Egenschaften ist die Spüle von BLANCO zudem leicht zu pflegen und zu reinigen.

