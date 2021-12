Diesen Winter unverzichtbar: Das Barett

Barett oder Baskenmütze? Über die genaue Bezeichnung der schrägen Kopfbedeckung kann man streiten -das zeitlose Accessoire ist jetzt auf jeden Fall Haupt-Sache.

Feminine Verführerin mit maskulinen Stilelementen: Diesen Mix beherrschte Schauspielerin Marlene Dietrich wie keine andere. Neben dem Anzug gehörte das Barett für sie unbedingt dazu und prägte ihren unverwechselbaren Look. Als Statement-Piece hat sich die Baskenmütze längst über alle Fashiontrends hinweggesetzt.

Aus gehäkelter Baumwolle mit Plättchendetails, von Ganni, um € 85,-. ganni.com Barett aus Baumwolle in Rippstrick, mit Schleife von Gucci, um €450,-. Über mytheresa.com.

Baskenmütze »Mizza« aus Baumwollgemisch mit Leopardenmuster, um €650,-. dior.com Gestricktes Barett »Mana« von Lena Hoschek in Kooperation mit Mühlbauer, um € 130,-. lenahoschek.com Aus Schurwolle mit Streifenmuster, von Giorgio Armani, um €190,-. armani.com