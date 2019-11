30 JAHRE DIVA Gala

Das österreichische Modemagazin DIVA feierte am 7. November seinen 30. Geburtstag im Rahmen einer glamourösen Gala mit hochkarätigen Gästen aus Österreichs Modeszene.

Im November 1989 erscheint das DIVA Magazin erstmals und prägt seitdem die österreichische Modeszene. In drei Dekaden hat sich das Magazin als DAS Medium für Mode, Schönheit und Luxus in Österreich etabliert und begleitet seit drei Jahrzehnten Frauen durch ihren Modealltag. Der runde Geburtstag wurde mit über 100 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Mode, Kunst und Kultur im Vienna Ballhaus gefeiert. Unter dem Motto „We are family“ wurde der besondere Anlass im Kreise von Freundinnen und Freunden begangen.

Als eines der Highlights war auch das DIVA „Jubilee Dress“ auf der Veranstaltung zu sehen, welches in Zusammenarbeit des österreichischen Modeschöpfers Thomas Kirchgrabner und Pop-Art-Künstler FJ Baur entstanden ist, die in perfekter Symbiose zusammengefunden haben, um ein Kleid zu kreieren, welches eine Retrospektive über die Arbeit der DIVA in den letzten 30 Jahren darstellen sollte. Für das Cover der Jubiläumsausgabe sollte es jedoch nicht einfach nur ein Kleid werden. Der Gedanke war, den Spirit der DIVA, zeitgenössisches Design und Couture Handwerk Made in Austria zu vereinen. Das ausschließlich aus DIVA Covern bestehende, einzigartige „Jubilee dress“ ziert aktuell das Cover der Jubiläumsausgabe.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Wiener Sängerin Ethel Merhaut. Bei der anschließenden Party wurde das „Geburtstagskind“ mit Sachertorte und Champagner gebührend gefeiert und das Tanzbein zu DJane Sophie Fatouretchi’s Beats bis in die frühen Morgenstunden geschwungen.

Österreichs Magazin für Mode, Schönheit und Luxus filtert neun Mal jährlich aktuelle Trends, Produkte und Dienstleistungen für eine Leserschaft, deren Liebe zum Außergewöhnlichen, Hervorragenden und künstlerisch Verfeinerten sich in einem ganz individuellen Lifestyle widerspiegelt. International renommierte Fotografen, prominente Autoren sowie anerkannte Experten der Kunst- und Modeszene ergänzen in jeder Ausgabe die Arbeit unserer Redaktion. Die DIVA konnte während ihres Bestehens das Vertrauen der internationalen Fashionszene sowie hohes Ansehen bei Agenturen im In- und Ausland erwerben und sich so erfolgreich als kompetentes Magazin für Lebensstil im Topsegment etablieren.

Auf die nächsten 30 Jahre!

