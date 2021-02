Tipps für einen stilvollen Valentinstag

Den Valentinstag mit Ihrem Lieblingsmenschen stilvoll und kuschelig zu gestalten, ist trotz Pandemie keine Zauberei. Die neuesten Produkte und technischen Features aus dem Hause Huawei helfen dabei, die Erlebnisse am „Tag der Liebe“ zu zelebrieren und festzuhalten. Wir zeigen Ihnen, wie’s geht!

Gelobt sei die Technik mit all ihren Fortschritten. Gerade in Krisenzeiten ermöglicht sie vieles, was uns sonst verwehrt bliebe – nur eben in alternativer Form. So verlagert sich auch der Valentinstag in die eigenen vier Wände. Umso mehr Grund, die Feste zu feiern, wie sie fallen. Aufgrund von Ausgangs-und Kontaktbeschränkungen wird der Valentinstag im neuen Jahr für viele Liebende anders ablaufen als gewohnt. Mit Huaweis Hilfe gelingt sogar ein unvergesslicher Valentinstag für Stilverliebte.

1. Kuschelige Stunden daheim, Candle Light Dinner inklusive

Liebe geht durch den Magen – daran ändern auch herausfordernde Zeiten nichts. Ein liebevoll zubereitetes, romantisches Dinner bei Kerzenschein ist ein Garant für ganz spezielle Stunden zu zweit. Überraschen Sie Ihre Liebsten schon beim Aufwachen mit einem Valentinstag-Gourmet-Frühstück im Bett mit selbstgebackenen Keksen in Herzform und krönen den Abend mit einem besonderen Menü. Kochen zu zweit kann ebenfalls zu einem prickelnden Erlebnis werden: Bereiten Sie zusammen ein mehrgängiges Luxus-Dinner vor und genießen einen Abend voller Romantik.

Teilen Sie Glücksmomente! Mit dem neuen Huawei Mate40 Pro kann man das Ergebnis der gemeinsamen Kochkünste stilgereicht in Szene setzen. Das leistungsstarke Leica Kamerasystem des Huawei Mate40 Pro ist das derzeit modernste, das je in einem Smartphone verbaut wurde. Es überzeugt durch einfache, intuitive Handhabung und sorgt dafür, dass perfekte Momente unvergesslich bleiben.

2. Date-Stimmung at home: Die richtige Dekoration

Nicht nur ein köstliches Candlelight-Dinner, romantische Musik und eine gehörige Portion Zärtlichkeit sorgen am Valentinstag für unvergessliche Momente. Zur dezenten Lichtstimmung gehört natürlich auch die passende Dekoration. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt! Der zentrale Blickfang an diesem besonderen „Tag der Liebenden“ sind Blumen in allen Variationen und Farben. Umso schöner ist, wenn man die Blumen in allen seiner Farbenpracht mit dem Huawei Mate40 Pro fotografisch festhalten kann, um sich auch an graueren Tagen am Anblick erfreuen zu können.

Die Leica 3-fach Kamera des Huawei Mate40 Pro setzt neue Maßstäbe und macht Sie zum Foto-Profi: Die zweite Generation der Cine Kamera und der Dual Ultra-Weitwinkel Kamera des Huawei Mate40 Pro garantieren hervorragende Fotos und Videos. Das Huawei Mate40 Pro besitzt eine weiterentwickelte Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 20 MP (f/1,8) und die hochauflösende 50 MP Ultra Vision Weitwinkel-Kamera (f/1,9), die dem Nutzer dank Full Pixel Octa PD-AutoFocus Aufnahmen in bester Qualität ermöglicht. Die 12 MP Tele-Kamera besticht durch einen 5-fach optischen Zoom und 50-fachen Digital-Zoom. Die Ultra Vision Frontkamera ist mit ihren 13 MP (f/2,4) und 3D-Tiefensensor der ideale Helfer für perfekte Selfies oder Vlogs.

Besonders praktisch – und ideal für ein Dinner bei Kerzenlicht – ist der Nachtmodus. Er sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für faszinierende Aufnahmen. Ein Pro-Tipp: Nutzen Sie unbedingt die Zoom-Funktion. Die phänomenalen Korrekturoptionen helfen dabei, die üblichen Weitwinkelverzerrungen zu beheben und garantieren professionelle Bilder. So wird die Magie des Augenblicks und jede romantische Stimmung optimal eingefangen.

3. Liebe geht durch die Ohren

Liebe geht nicht nur durch den Magen. Auch der passende Soundtrack für den Valentinstag mit Lieblingsliedern, Love-Songs oder jenen Titeln, die in Ihrer Liebesbeziehung besonders wichtig sind, sorgen für ein romantisches Setting. Mit den Huawei FreeBuds Pro wird die Valentinstags-Playlist ganz einfach mit dem Partner geteilt. Ungestörter Klang, reibungslose Konnektivität und Active Noise Cancelling zeichnen die kabellosen In-Ear-Kopfhörer von Huawei aus. Mit Intelligent Active Noise Cancellation sorgen die Huawei FreeBuds Pro für ungestörten Sound – der Alltagsstress ist im Nu vergessen, das Hier und Jetzt spielt die Hauptrolle. Deshalb sollten Earphones nicht nur eine perfekte Klangqualität liefern, sondern auch optimalen Tragekomfort bieten und sich einfach und automatisch mit anderen Huawei Geräten verbinden.

Das bewerkstelligt die Bluetooth 5.0 Technologie im Handumdrehen: Die Connection ist einfach, direkt, und kabellos. Die Bedienung der Kopfhörer und die Steuerung von Musik und Anrufen erfolgt einfach durch Berührungen des Gehäuses. Die In-Ear-Passform und die außerordentliche Klangqualität machen die geteilte Musik zu einem Extra-Genuss. Beim Telefonieren sorgen drei Mikrofone der Huawei FreeBuds Pro für eine hohe Qualität und klare Verständlichkeit. Durch die unterschiedlichsten Einstellungen sind die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer die perfekten Begleiter in allen Lebenslagen: Störende Geräusche werden ausgeblendet und die Sprache hervorgehoben. Damit wird Telefonieren oder Musikhören nicht nur am Valentinstag zum ungestörten Vergnügen – sondern man versteht auch dann alles, wenn der Frühjahrssturm durch die Gassen pfeift.

4. Gemeinsam aktiv sein

Was rundet das gemeinsame Beziehungsglück ab: Gemeinsame Aktivitäten! In Zeiten des Homeoffice und des Daheimbleibens ist es besonders wichtig, regelmäßig Sport zu treiben und an die frische Luft zu kommen. Gerade jetzt macht der Sport zu zweit noch mehr Spaß: Gemeinsame Wanderungen, Home-Workouts oder Laufrunden stehen grad besonders hoch im Kurs. Mit der richtigen Ausrüstung erhöht man nicht nur die Motivation für Action in der Natur, sondern auch den Spaßfaktor.

Als zusätzlichen Ansporn gesellt sich zum Spaß- und Gesundheitsfaktor noch die perfekte Motivation durch exakte Daten. Dank des präzisen Datentrackings für mehr als 100 Workout-Modi ist die Huawei Watch GT 2 Pro der perfekten Begleiter beim Sport: 17 professionelle und 85 benutzerdefinierte Modi verfolgen den gesamten Bewegungsablauf. Mehr als zehn Laufkurse mit durchgehender Sprachführung liefern zusätzliche Anregungen für die Trainingsoptimierung. Ob beim Laufen im Freien oder beim Indoor-Workout – nach der Auswahl des gewünschten Modus misst die Huawei Watch GT 2 Pro die Herzfrequenz, die Sauerstoffsättigung, die Anzahl der gelaufenen Kilometer und den Kalorienverbrauch.

Auch auf den persönlichen Stresslevel und die Schlafqualität gibt die Huawei Watch GT 2 Pro acht. Alle Vitalparameter können ganz bequem und einfach am Smartphone in der Huawei Health App mitverfolgt werden. Und sollte mal keine Smartphone zur Hand sein, ist es absolut kein Problem. Dafür verfügt die intelligente Smartwatch über einen eigenen AppStore für eine Vielzahl an praktischen Apps wie Notizen, Kalender, Rechner – und für den Spielspaß zwischendurch: auch unterhaltsame Spiele.

Dank superlanger Akkulaufzeit reicht es völlig aus, die Vielkönner-Watch etwa alle zwei Wochen aufzuladen – das funktioniert auch, wenn sie ständig getragen wird. Besonders praktisch: Mit der kabellosen Schnellladung lässt sich die Huawei Watch GT 2 Pro in nur fünf Minuten für weitere zehn Stunden auftanken – dank Reverse Charging auch direkt auf der Rückseite des passenden Huawei-Smartphones.

Im Rahmen der diesjährigen Valentinstag Kampagne präsentiert Huawei spezielle Angebote für alle Technik-LiebhaberInnen, die den romantischten Tag des Jahres unvergesslich gestalten wollen. Egal ob für die bessere Hälfte, oder einfach um sich selbst etwas Gutes zu tun, sorgen die Huawei Free Buds Pro, die Huawei Mate40 Pro sowie die Huawei Watch GT 2 Pro wie oben beschrieben für Glücksgefühle. Noch mehr Angebote für weitere Produkte und weitere Informationen sind auf der Huawei Community zu finden.