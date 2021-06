ADA: Individualität weiter gedacht

– WERBUNG –

Ein Sofa – Vielzählige Möglichkeiten

Im modernen Lifestyle ist Individualität gefragt. Ob Essen, Outfit oder Freizeitgestaltung – jeder Lebensbereich wird so gestaltet, dass er der eigenen Persönlichkeit entspricht. Das gilt insbesondere auch für das eigene Zuhause.

Bei individuellen Einrichtungskonzepten liegt der Fokus auf hochwertigen, exklusiven Einzelstücken. Ob Möbel, Dekoelemente oder Accessoires – jedes Stück wird sorgfältig ausgewählt und für sich inszeniert. Ihre Besonderheit liegt vor allem in einem außergewöhnlichen Design oder einer persönlichen Geschichte, die die Menschen damit verbinden. Den individuellen Lifestyle macht aber nicht nur die optische Gestaltung aus. Entscheidend ist auch, dass Funktionalität, Flexibilität und Komfort des Interieurs den persönlichen Ansprüchen entsprechen. Durch vielfältige, smarte Lösungen werden Möbel heute zu flexiblen Alleskönnern. Die verborgenen Talente von Schlaf- und Relaxsofas passen sich dem jeweiligen Lebensstil an und erfüllen gleichzeitig den Wunsch nach einer außergewöhnlichen Ästhetik.

Wie hoher Designanspruch und enorme Wandelbarkeit zusammenspielen, zeigt der österreichische Polstermöbelhersteller ADA mit der Sitzgruppe Verona. Sie zeichnet sich vor allem durch die freistehenden Rückenkissen aus, die sich ganz nach Bedarf auf der Sofalandschaft verschieben lassen. Das hohe Gegengewicht der Rückenkissen sorgt dabei für die notwendige Stabilität, sodass man sich bequem zurücklehnen kann. Auch das stützende Nackenkissen sowie die Armlehne mit Rasterverstellung sind lose und frei positionierbar. Neben der großen Gestaltungsfreiheit überzeugt die Sitzgruppe Verona auch mit außergewöhnlichem Komfort. Die Relaxliege lässt sich per Knopfdruck individuell verstellen und bietet auch ausreichend Platz für Übernachtungsgäste. Der integrierte Tisch in Nussbaum oder Eiche ist eine perfekte Ablagefläche für Gläser, Bücher oder Zeitschriften. Mit ihrem extravaganten Auftritt und den flexiblen Möglichkeiten wird Verona zum Inbegriff des individuellen Lifestyles.

