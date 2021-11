Alles im Griff

– WERBUNG –

Ob Cold Brew oder ein Kännchen Kaffee – die Z10 von JURA schafft beides im Handumdrehen

Ein Cappuccino zum Munterwerden, ein Espresso nach dem Essen und eine trendige Cold-Brew-Spezialität für Zwischendurch – was bisher nach mehreren Geräten und verschiedenen Arbeitsschritten verlangt hat, erledigt die Z10 von JURA nun alles allein.

Bereits seit unglaublichen 90 Jahren steht JURA für höchste Qualität, Design und Nachhaltigkeit und – nicht zu vergessen – hervorragenden Kaffeegenuss. Als absolutes Meisterwerk Schweizer Ingenieurskunst verdoppelt die neue Z10 nun das Spektrum an Kaffeespezialitäten. Auf Knopfdruck ist die gesamte Palette heißer Produkte – vom intensiven Espresso bis zum hippen Flat White verfügbar und im Nu frisch zubereitet.

Das Besondere: Die Z10 lässt Sie darüber hinaus auch Cold-Brew-Spezialitäten genießen und erschließt dadurch ganz neue Sphären des Kaffeegenusses. Möglich macht dies der Product Recognising Grinder (P.R.G.), der die gewählte Spezialität erkennt und blitzschnell die Mahlfeinheit exakt daran anpasst.

Zusätzlich hat JURA den zukunftsweisenden Cold Extraction Process entwickelt – und der ist im wahrsten Sinne des Wortes eine erfrischende Innovation. Dabei wird kaltes Wasser unter hohem Druck langsam pulsierend durch den frisch gemahlenen Kaffee gepresst. Das Ergebnis: eine vollkommen neue Art, Kaffee zu entdecken – erfrischend, energiespendend und wunderbar ausgewogen im Aroma.

Steuern lässt sich der Premium-Vollautomat über ein doppelt schnelles 4,3″-Touchdisplay und den Blue Crystal Rotary Switch. Dank Speciality-Selection-Menü und künstlicher Intelligenz gelingt die Bedienung besonders einfach und intuitiv.

Neben den inneren stimmen bei der Z10 aber auch die äußeren Werte: das skulpturale Design mit seiner konvex-konkaven Frontpartie ist ein besonderer Hingucker und beweist die Liebe zum Detail und die absolute Fertigungspräzision, die in jedem JURA Vollautomaten stecken.

Die hochwertige Verarbeitung macht die Z10 zu einem Statement des guten Geschmacks, sowohl was das Design, als auch den Kaffeegenuss betrifft.