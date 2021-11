Außergewöhnlich & einzigartig

– Werbung –

Wenn Handwerkstradition zum Hingucker wird

Egal, ob Sie bei einem Event der kommenden Festtagszeit glänzen möchten oder noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk sind – im Atelier Heldwein entstehen seit 1902 Einzelstücke von Meisterhand, die mittlerweile bereits in vierter Generation gefertigt werden.

Die HERO Ringe sind die aktuellsten Kreationen aus dem Atelier Heldwein. „Es sind außergewöhnliche Einzelstücke, die durch ihr puristisches Design und die Auswahl von ganz besonderen Farbsteinen begeistern. Der Baguette-Schliff betont die besondere Klarheit der Steine, die je nach Farbe in 18-Karat-Gelb- oder Weißgold gefasst werden“, so Sebastian Schroeter, Juwelier Heldwein Wien.

Mehr Infos zu den HERO Ringen und weiteren Schmuckstücken unter heldwein.at.