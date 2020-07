Immer wieder Batik

Auf einer Wellenlänge mit dem Trend zu mehr Natürlichkeit liegt dieses Muster: Batik erobert den Catwalk zurück. Nach einer langen Modepause eine willkommene Abwechslung im Fashion-Reigen!

Ursprünglich kommt Batik aus Indonesien und beschreibt jenes Textilfärbeverfahren, bei dem Muster und Verzierung in Handarbeit erstellt werden. Ob dies bei den großen Labels auch so angewandt wird, kann man infrage stellen – jedenfalls bekommen die Looks durch diese Art der Musterung eine naturalistische Anmutung. Mission accomplished!

Stylenote: Nur für Fortgeschrittene: Natürliche Materialien wie Leinen erzeugen in Batik-Färbung eine spannende Optik. Etwas alltagstauglicher sind Accessoires wie Seidentücher.