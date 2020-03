Beeindruckend elegant, atemberaubend intensiv

-WERBUNG-

SILGRANIT® PuraDur Schwarz macht die Küche zum Highlight

Aus Kunst und Mode ist sie nicht mehr wegzudenken – die „unbunte“, aber zeitlose Trendfarbe Schwarz. Auch immer mehr Küchen verleiht sie ein edles Design. Das kann nun bis in den hochwertigen Wasserplatz geschmackvoll perfektioniert werden. Mit dem neuen Silgranit® PuraDur Schwarz bietet Blanco einen Farbton für die Küche an, der sich durch intensive Tiefe auszeichnet. Mit dem gesamten Silgranit® Spülen- und Beckenprogramm sowie einer vielfältigen Auswahl an farblich dazu passenden Armaturen im Silgranit-Look eröffnet Blanco neue Gestaltungsmöglichkeiten, die optisch beeindrucken und funktional mit den Materialeigenschaften von Silgranit® PuraDur überzeugen.

Das neue Silgranit® Schwarz besticht mit einer Tiefe, die der Farbexperte Blanco in einem speziell entwickelten Verfahren erreichte. Dessen Wirkung lässt sich am ehesten im Unterschied zum Silgranit®-Farbton Anthrazit verdeutlichen: Während Silgranit® Anthrazit mit seinen reflektierenden Farbpartikeln die lebhafte Struktur von Granit-Arbeitsplatten aufgreift und widerspiegelt, verbindet Silgranit® Schwarz Einrichtungselemente ruhig und elegant – oder grenzt sie akzentuierend voneinander ab. Damit bietet Blanco zwei wesentliche Designoptionen für die anspruchsvolle Küchengestaltung mit Schwarz:

In hellen Arbeitsplatten, wie etwa aus weißem Marmor oder Quarz, erzeugen die schwarzen Spülen und Becken von Blanco als Einzelelemente gezielt extravagante Hell-Dunkel-Kontraste. Deren spannende Wirkung wird im formvollendeten Zusammenspiel mit der passenden Armatur in Silgranit®-Look Schwarz ganz nach persönlichem Geschmack verstärkt.

Das luxuriöse Ambiente von durchgängig schwarz gestalteten Küchen unterstreicht der Farbton hingegen mit elegantem Understatement: Die Spülen und Armaturen in Silgranit® Schwarz fügen sich harmonisch in dunkle Arbeitsplatten und schwarze Küchenfronten ein. Dabei bringt die behagliche Tiefe des Schwarztons auch Stühle, Tische, Vasen, Leuchten, Bilder und farbige Accessoires augenfällig zur Geltung.

Doch Silgranit® Schwarz überzeugt nicht allein optisch. Der intensive Farbton trägt die Pflegeleichtigkeit, Robustheit und angenehm steinig-seidige Haptik von Silgranit® PuraDur in sich. So gehen der tägliche Gebrauch und der dauerhafte Erhalt von Blanco Spülen und Armaturen in Silgranit® Schwarz mühelos von der Hand.

Mit der intensiven Farbtiefe und vielfältigen Produktauswahl von Silgranit® Schwarz gewährleistet Blanco, dass die anspruchsvolle Küchengestaltung mit schwarzen Elementen immer stilsicher gelingt.

