Behind the Scenes: So entsteht eine Handtasche

Sie sind schön, praktisch und meist hängt unser Leben von Ihnen ab: Handtaschen! Sie komplettieren Outfits, bieten Platz für alles Wichtige im Alltag und machen Frauen glücklich! Doch wie entsteht ein Stück, das so viele Aufgaben erfüllen muss? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen von zwei Traum-Bags!

1. Die DIOR Saddle Denim

Vom Muster bis zur Tasche – ein Weg, der eine Menge Arbeit und Handwerkskunst erfordert. Dior hat jetzt den Schaffensprozess seiner zeitlosen begehrten Saddle Bags dokumentiert, und nimmt uns mit, um einen Blick über die Schulter einer seiner Taschenmacher zu werfen. Ein wahres Meisterwerk!

2. Die Crossbody Bag von NVMEN

Nicola Climas, Gründerin des Taschenlabels Numen, ist bekannt für ihre minimalistischen und zeitgleich vielseitigen Shopper. Ihr neuester Wurf ist eine Crossbody Bag. Auch hier dürfen wir am Schaffensprozess teilhaben.

Bilder: Catwalcpics, Dior, Numen.