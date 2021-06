Best Of Batik: Die schönsten It-Pieces für den Sommer!

Tie-Dye ist zurück! Als hätte man selbst Hand angelegt und sich im Färben versucht, mischen sich Batikoptiken heuer mustergültig durch die Sommerkollektionen.

Bereits 80 %der Kollektion bei Marques Almeida (alias Marta Marques und Paulo Almeida, Bild Oben) bestehen aus nachhaltigen Natur-oder Recyclingmaterialien. marquesalmeida.com

Handgemachte Tunika aus 100 %gebatikter Seide, fair und nachhaltig produziert; von Belle Ikat, um € 199,-. belleikat.de Tie-Dye-Lingerie von Hanky Panky: Bandeau-Bra, um € 65,-, und Panty, um € 48,-. hankypanky.com Cat-Eye-Rahmen mit verlaufenden Gläsern von Andy Wolf, um €299,-. andy-wolf.com

Das von zwei Schwestern plus einer Cousine gegründete österreichische Label Tassel Tales fertigt fair und nachhaltig handgemachte Slippers aus Vintageteppichen und Reststoffen. Unikate um € 149,-. tassel-tales.com »Caro Bag« von Dior aus gebatiktem Denim, mit Schulterkette, um € 2 900,-. dior.com Handgefärbtes Jerseyshirt von Michel Mayer, um € 180,-. michelmayer.at

Jacke aus Wolle-Seide-Mischung mit Dip-Dye-Print von Alexander McQueen, um € 3 490,-. alexandermcqueen.com Baumwollsweater im Oversize-Cut, um €59,-. cosstores.com Bodenlanges Blusenkleid aus Seide mit Batikprint von Van Laak, um € 1 199,95. vanlaack.com