Best of Streetstylings 2019

Immer wieder geben Sie uns Inspiration, lösen Trends aus oder zeigen einfach neue Möglichkeiten: Die Streetstyling-Ikonen in den Modemetropolen dieser Welt. Die Entscheidung fiel schwer, aber hier dennoch unser Best of!

Während der Fashion Weeks in Mailand, Paris oder New York tummeln sie sich in ungewöhnlicher Dichte auf den Strassen: Mode-affine Menschen, neudeutsch Streetstyle-Stars. Dank emsiger Fotografen gehen ihre Looks um die Welt. Manche von ihnen generieren daraus sogar eine Karriere. Viele von ihnen bleiben namenlose Wesen mit gutem Geschmack oder außergewöhnlicher Garderobe. Wie bitten hiermit die – für uns – besten Looks des Jahres vor den Vorhang!

alle Bilder: © Catwalkpix