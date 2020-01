Coole Sache: Bettelarmbänder von Juls

Bettelarmband 2.0 – so könnte man die Keypieces des Wiener Schmucklabels Juls umschreiben. Doch hier tummeln sich statt Kleeblatt, Teddybär und Co Anhänger wie Tampons, fliegende Vulven und Leberkässemmeln an den Ketten.

Die Ketten von Juls sollen als weiße Leinwand fungieren, die bespielt werden kann. Jeder Anhänger wird damit zum Kunstwerk in Miniaturformat« – so beschreibt Georg Buchegger das Konzept seines Schmucklabels Juls. Da ist es nicht weiter überraschend, dass der Wiener ursprünglich aus dem Grafikdesign kommt und gute Kontakte zur Kunstszene pflegt. Bettelarmbänder standen am Anfang allerdings nicht im Fokus: »Ich wollte tragbare Kunst machen, und dafür eignen sich Charms nun mal gut. Die vorhandenen Systeme waren aber zu standardisiert und wuchtig, also feilte ich lange an meinem eigenen, patentierten Verschlusssystem.« Mit modernen 3-D-Druckern und – Scannern kann jede Art von Objekt zum Schmuckanhänger werden. Auf diesem Weg wurde auch die bekannte goldene Leberkäsesemmel von Martin Grandits eingescannt und im Miniformat reproduziert. Neben den Werken des österreichischen Künstlers ist im Sortiment von Juls auch eine Wien-Edition zu finden -mit Würstel, Sachertorte und Co. »Ich sehe Juls als Wiener Label«, erklärt Georg Buchegger diesen Charm gewordenen Patriotismus. »Die Stadt wird weltweit immer mehr wahrgenommen; trotzdem will ich Stück für Stück aus der Landesgrenze herauswachsen und zur internationalen Marke werden. Wenn man hierbleibt, kann man leicht versauern«, so Buchegger.

ZUKUNFTSMUSIK

Bei der nächsten Kollaboration geht es bereits tatsächlich internationaler zu: Der Hamburger Bildhauer Hedi Xandt, der das Cover für Beyoncés aktuelles Album gestaltete, wird demnächst für neue Schmuckanhänger sorgen. Kooperationen wie diese sollen sich in Zukunft zur regelmäßigen Plattform entwickeln und sogar mehrmals im Jahr stattfinden.

Apropos Zukunft: Da ist bei Juls bereits einiges in der Pipeline: Demnächst kommen für Charms konzipierte Ohrringe auf den Markt, auch internationale Shops bzw. Shop-in-Shop-Konzepte stehen auf der Agenda. Ringe sowie eine Sonnenbrille stehen ebenfalls bereits in den Startlöchern, genauso wie drei weitere Kunstkollektionen. Einen Wunschkandidaten für die Zukunft hätte Buchegger auch schon: »Es kann in jede Richtung gehen, Musiker, Modedesigner, ein Kultlabel oder eben ein neuer Künstler. Urs Fischer würde super passen.«

Die erste Kunst-Kollaboration zeigt ausgewählte Werke von Martin Grandits, darunter auch die berühmte Leberkässemmel.

