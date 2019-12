Blaue Phase

Jetzt ist es amtlch: “Classic Blue” ist die Pantone-Trendfarbe 2020. Der zeitlose Blauton steht für die Sehnsucht nach einer verlässlichen und sicheren Basis, auf die wir an der Schwelle zu einer neuen Ära aufbauen können. Hier die besten Streetstyles in Blau.

Ein neues Jahrzehnt bricht an und damit verbunden ist auch ein Gefühl des Abschieds, des Aufbruchs und der Veränderung. Was bringen die Zwanziger Jahre? Welche Herausforderungen werden wir meistern und welche kommen neu auf uns zu? Gerade noch schwelgten wir in Koralligen Erinnerungen an den Sommer, schon präsentiert Panetone die neue Farbe des Jahres. Dass diese 2020 “Classic Blue” heißt, verwundert nicht: Was ist denn beständiger, als der Ozean und der Himmel? Und kleidsam ist das satte Blau sowieso. Inspiration gefällig? Ob als ganzes Outfit, als knalliges Accessoire oder als Hingucker Schuh. Die Streetstyle Stars machen es wie immer vor:

Alles Bilder: © Catwalkpics