Blickfang Designmesse: 9.-11. Oktober im MAK

Wer die Designmesse blickfang besucht, der bekennt sich nicht nur zu seinem eigenen Stil und zu gutem Geschmack. blickfang-Besucher bekennen sich dieses Jahr mehr denn je zu Vielfalt und zur Unterstützung der unabhängigen Design- und Kreativszene.

Die internationale Designmesse blickfang ist der größte Design Concept Store für die unabhängige Designszene und präsentiert individuelle Möbel, Mode, Schmuck und Wohnacessoires abseits der großen Einkaufsstraßen und Möbelhäuser. Von 09. bis 11. Oktober gastiert die Designmesse bereits zum 17. Mal im Museum für Angewandte Kunst (MAK) und versammelt 150 Designer und Designerinnen aus 15 Nationen und allen Designbereichen. Davon sind rund 60 zum ersten Mal in Wien dabei. Auch dieses Jahr steht Dänemark wieder im Design Fokus auf der blickfang. In Kooperation mit der dänischen Botschaft und ständigen Vertretung in Wien zeigen wir junge, aufstrebende Talente aus dem Möbelbereich.

Alle Infos sowie Tickets finden Sie unter: www.blickfang.com

